Sora 2 se expande, permitirá cameos de mascotas y llegará a Android: esto debe saber

La app Sora de OpenAI permitirá cameos con mascotas, nuevas funciones sociales y pronto se lanzará en Android.

La aplicación Sora, desarrollada por OpenAI, permitirá que usuarios creen cameos con imágenes de mascotas y personajes, como parte de las funciones que se encuentran en desarrollo.

Actualmente disponible solo en iOS para Estados Unidos y Canadá, esta red social de inteligencia artificial ofrece la posibilidad de generar y remezclar videos con contenido de otros usuarios mediante el modelo Sora 2, lanzado a finales de setiembre.

Uno de los mayores atractivos de la plataforma es la opción de crear cameos. Esta función permite que una persona aparezca en escenas generadas por la herramienta de inteligencia artificial. En una actualización futura, también se podrá utilizar la imagen de un perro, una cobaya, un peluche u otros objetos que el usuario desee integrar en el contenido.

Según OpenAI, estos cameos podrán extraerse directamente desde los propios videos creados en Sora.

Además, la empresa confirmó que la versión para Android se encuentra en camino y que estará disponible “pronto”, aunque no detalló una fecha exacta.

OpenAI también trabaja en nuevas herramientas de edición de video y en formas de potenciar la interacción social. Entre los planes figura la posibilidad de crear comunidades y conectar con amigos dentro de la aplicación, más allá del tradicional feed de contenidos.

Con estas actualizaciones, OpenAI busca ampliar el alcance de Sora y mejorar la experiencia para quienes utilizan la inteligencia artificial para producir contenido visual.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de una agencia de noticias y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.