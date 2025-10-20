Amazon sufre falla masiva y paraliza más de 500 plataformas en todo el mundo: caída afectó a servicios como Duolingo, Roblox y Canva

Más de 500 plataformas dejaron de funcionar por una falla en AWS. Amazon informó que el servicio se restableció tras varias horas.

Una falla crítica en Amazon Web Services (AWS) provocó la caída de más de 500 aplicaciones y sitios web este lunes, lo que generó una afectación global en servicios ampliamente utilizados.

La interrupción comenzó cerca de las 2:40 a. m. (hora de Costa Rica) y se extendió por unas seis horas. El problema se originó en un centro de datos ubicado en la región US-EAST-1, en Virginia del Norte, Estados Unidos, uno de los nodos más relevantes de la red de AWS.

Entre las plataformas afectadas estuvieron Mercado Libre, Snapchat, Facebook, Fortnite, Roblox, Duolingo, Coinbase, Alexa, Canva y Prime Video.

¿Qué provocó la caída global de AWS?

AWS confirmó que la interrupción estuvo relacionada con problemas en la resolución de DNS del endpoint de la API de DynamoDB, lo que impidió que muchos servicios pudieran comunicarse con sus bases de datos alojadas en la nube.

Durante la primera hora del incidente, la empresa reconoció una “interrupción operacional” que afectaba múltiples servicios. Para restaurar la operación, ejecutaron “caminos paralelos” con el fin de acelerar la recuperación.

Downdetector, plataforma especializada en reportes de fallos, mostró un aumento súbito de búsquedas como “aws fuera de servicio”.

¿Cómo se vieron afectados los usuarios?

En América Latina, usuarios del Mercado Libre reportaron que podían ingresar a la aplicación, pero no completaban búsquedas ni transacciones. Alexa, el asistente virtual de Amazon, dejó de responder a comandos de voz, aunque sus luces seguían reconociendo instrucciones.

Otros servicios como Duolingo mantuvieron sus funciones básicas, pero no cargaban los rankings de ligas. Mientras tanto, en Canva y Prime Video hubo lentitud e imposibilidad para cargar contenido, según usuarios en redes sociales.

Poco después de las 3:30 a. m. (hora de Costa Rica), AWS indicó que observaban “signos significativos de recuperación”, aunque algunos usuarios continuaban experimentando errores. Al cabo de unas tres horas, la compañía aseguró haber restablecido el servicio, aunque advirtió sobre posibles respuestas más lentas y colas acumuladas de solicitudes.

¿Qué es AWS y por qué su caída afecta a medio mundo?

Amazon Web Services (AWS) es la división de servicios en la nube de Amazon. Proporciona infraestructura digital para empresas, gobiernos y plataformas digitales. Entre sus servicios ofrece poder de procesamiento, almacenamiento de datos y herramientas tecnológicas.

Actualmente, AWS sostiene cerca de un tercio del mercado mundial de computación en la nube. Esto convierte a su infraestructura en una columna vertebral de Internet. Por ello, cualquier interrupción en sus servidores puede causar fallas en cadena de magnitud global.

Especialistas en tecnología consideran que esta clase de incidentes son el resultado de una alta concentración de servicios en una única infraestructura. Según explicaron, el crecimiento de herramientas como la inteligencia artificial, la transmisión en línea, las autenticaciones masivas y la inferencia en tiempo real aumentó la carga en redes y servicios como el DNS.

Además, los desafíos geopolíticos y las regulaciones sobre soberanía de datos complican aún más las respuestas técnicas ante una caída de esta magnitud.

También recordaron que el sistema digital moderno funciona como una cadena interconectada, por lo que la caída de un nodo central puede provocar efectos dominó difíciles de contener.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.