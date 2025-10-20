Tecnología

Amazon sufre falla masiva y paraliza más de 500 plataformas en todo el mundo: caída afectó a servicios como Duolingo, Roblox y Canva

El incidente en Amazon Web Services comenzó en un centro de datos en Estados Unidos y generó errores en servicios de entretenimiento, compras y redes sociales

Por Jailine González Gómez y O Globo / Brasil / GDA
Más de 500 plataformas dejaron de funcionar por una falla en AWS. Amazon informó que el servicio se restableció tras varias horas.
Más de 500 plataformas dejaron de funcionar por una falla en AWS. Amazon informó que el servicio se restableció tras varias horas.







Jailine González Gómez

Periodista de Inteligencia Artificial. Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

