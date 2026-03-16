Tecnología

Cómo activar el ‘modo KPop Demon Hunters’ de WhatsApp

La película KPop Demon Hunters, ganadora del Oscar a Mejor Animación, inspiró un “modo” para personalizar WhatsApp

EscucharEscuchar
Por La Nación / Argentina / GDA
“Las guerreras K-pop” inspira un nuevo diseño para el ícono de WhatsApp. Siga esta guía y actívelo desde su celular Android.
“Las guerreras K-pop” inspira un nuevo diseño para el ícono de WhatsApp. Siga esta guía y actívelo desde su celular Android. (Netflix/Sony)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaKPop Demon HuntersNetflixWhatsAppLas guerreras K-pop
La Nación / Argentina / GDA

La Nación / Argentina / GDA

La Nación de Argentina forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.