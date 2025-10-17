Cómo activar el ‘modo KPop Demon Hunters’ de WhatsApp

“Las guerreras K-pop” inspira un nuevo diseño para el ícono de WhatsApp. Siga esta guía y actívelo desde su celular Android.

La película KPop Demon Hunters o Las guerreras K-pop (en español) se convirtió en uno de los fenómenos más vistos en Netflix. Este largometraje animado combina acción, fantasía y música, y presenta a Rumi, Mira y Zoey, tres integrantes de la banda Huntr/x, quienes llevan una doble vida: como estrellas del K-pop y como cazadoras de demonios.

La historia captó la atención del público joven, lo que ha generado tendencias como el llamado “modo Las guerreras K-pop” en WhatsApp.

Este “modo” no forma parte oficial de WhatsApp, propiedad de Meta. Se trata de un cambio estético que permite modificar el logo de la aplicación en el teléfono, utilizando una herramienta externa. Para lograrlo se utiliza Nova Launcher, una app que permite personalizar la interfaz del dispositivo Android.

Qué es Nova Launcher y para qué sirve

Nova Launcher es una aplicación del tipo launcher, también conocida como lanzador. Este tipo de herramienta permite personalizar la pantalla principal del celular, modificar íconos, widgets, fuentes y accesos directos.

Al usar Nova Launcher, usted puede cambiar la apariencia del ícono de WhatsApp por una imagen personalizada con estética de Las guerreras K-pop.

Este cambio es solo visual y no afecta el funcionamiento interno de la app. Tampoco cuenta con el respaldo de Meta, la empresa que administra WhatsApp, Facebook e Instagram.

Pasos para activar el “modo Las guerreras K-pop” en WhatsApp

Descargue Nova Launcher desde la Play Store en su celular Android. Establezca Nova Launcher como lanzador predeterminado en su dispositivo. Esto permite modificar la pantalla principal y los íconos. Busque o genere una imagen inspirada en la película. Puede encontrarla en Internet o crearla con herramientas de inteligencia artificial. Debe ser un archivo PNG con fondo transparente. En la pantalla principal, mantenga presionado por dos segundos el ícono de WhatsApp. En el menú flotante, seleccione “Editar”. Haga clic sobre el logo actual de la app. Luego elija “Aplicaciones” y después “Fotos”. Seleccione la imagen que desea utilizar. Ajuste el tamaño y presione “Listo”.

Con estos pasos se activará el “modo Las guerreras K-pop” y verá el nuevo ícono en su pantalla de inicio.

Cómo revertir los cambios

Si desea volver al diseño original de WhatsApp, puede hacerlo desinstalando Nova Launcher desde la Play Store. Una vez eliminado, el teléfono restaurará la interfaz y los íconos predeterminados del sistema operativo Android.

Qué más permite hacer Nova Launcher

Con Nova Launcher, además de cambiar el ícono de WhatsApp, usted puede:

Personalizar el tamaño de los íconos

Cambiar los colores de los logos

Ocultar aplicaciones del menú principal

Ajustar la apariencia de los widgets

Simular la interfaz de marcas como Apple o Motorola

Estos lanzadores suelen incluir pantallas de escritorio, un dock y un menú de apps, lo que da mayor control sobre el diseño visual del celular.

Precauciones al usar apps de terceros

Como se mencionó, Nova Launcher no pertenece a Meta. Por lo tanto, no existe una garantía oficial en caso de fallos o incompatibilidades. Se recomienda verificar siempre la reputación de la app antes de instalarla y evitar compartir información sensible durante su uso.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.