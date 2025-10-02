Tecnología

Cinco funciones de Nano Banana, la herramienta de Google, que podrían hacerlo olvidarse de Photoshop

La herramienta de Google edita imágenes por texto, ofrece versión gratuita y está integrada a servicios como Drive y Fotos

Por O Globo / Brasil / GDA
Google lanza una IA que edita imágenes con texto, promete agilidad y opciones gratuitas como alternativa a Photoshop.
Google lanza una IA que edita imágenes con texto, promete agilidad y opciones gratuitas como alternativa a Photoshop. (O Globo/GDA)







notas iaJGGNano BananaPhotoshopGoogleInteligencia Artificial
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

