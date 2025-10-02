Cinco funciones de Nano Banana, la herramienta de Google, que podrían hacerlo olvidarse de Photoshop

Google lanza una IA que edita imágenes con texto, promete agilidad y opciones gratuitas como alternativa a Photoshop.

El editor de imágenes Nano Banana, nombre clave del modelo Gemini 2.5 Flash Image desarrollado por Google, ha ganado notoriedad por su enfoque en la simplicidad y la automatización por comandos de texto, una combinación que lo posiciona como alternativa directa al reconocido programa Photoshop de Adobe.

Aunque el software de Adobe mantiene su lugar como líder en la edición de imágenes profesional, otras opciones sin costo o con menor precio también ganan terreno. Entre ellas, GIMP y Krita llevan años ofreciendo herramientas potentes sin necesidad de pagar por suscripción.

A continuación se detallan cinco funciones clave del Nano Banana que podrían hacerlo considerar su uso sobre Photoshop.

1. Gratuito en su versión básica

Nano Banana permite generar imágenes sin costo dentro de los límites del ecosistema de Google. A diferencia del modelo de suscripción mensual de Photoshop, este editor ofrece un acceso inicial sin cobro.

Esta accesibilidad resulta atractiva para estudiantes y usuarios independientes. Además, su integración con Google Drive y Google Fotos facilita su incorporación al flujo de trabajo de quienes ya utilizan esos servicios.

2. Edición asistida por inteligencia artificial

Mientras que Photoshop, GIMP y Krita ofrecen edición no destructiva con alto nivel de control, Nano Banana emplea inteligencia artificial para automatizar procesos comunes. Con esta herramienta se pueden remover fondos o ajustar colores rápidamente, lo que representa una ventaja para usuarios que necesitan resultados inmediatos.

Este enfoque resulta práctico para tareas simples, aunque puede ser limitado en trabajos más complejos que exigen precisión milimétrica.

3. Ecosistema en crecimiento

La herramienta de Google todavía está formando una comunidad de usuarios, pero su conexión con Gmail, Drive y otros servicios populares le ha dado impulso. Entre el 23 de agosto y el 9 de setiembre, más de 23 millones de usuarios descargaron la aplicación y se editaron 500 millones de imágenes, según datos de 9to5Mac.

Aunque GIMP y Krita cuentan con comunidades consolidadas que desarrollan plugins, guías y extensiones, Nano Banana aprovecha el alcance global de Google, lo que puede acelerar su adopción masiva.

4. Interfaz pensada para principiantes

A diferencia del entorno complejo de Photoshop, Nano Banana presenta una interfaz simple, con pocos menús y apoyo constante de inteligencia artificial. Esta simplicidad lo hace ideal para quienes editan imágenes ocasionalmente o están comenzando en este tipo de tareas.

Por su parte, GIMP y Krita ofrecen mayor personalización de la interfaz, siendo un punto medio entre la accesibilidad de Nano Banana y la robustez de Photoshop.

5. Diseñado para tareas específicas

Nano Banana se dirige a un público que requiere soluciones rápidas, como quienes editan imágenes para redes sociales o proyectos personales sencillos. En cambio, Photoshop se mantiene como herramienta de uso profesional en fotografía, ilustración y diseño.

Krita y GIMP también se han especializado: Krita destaca en ilustración digital y GIMP en edición fotográfica. Nano Banana apunta a quienes perciben al Photoshop como demasiado complejo y buscan agilidad sin sacrificar calidad básica.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.