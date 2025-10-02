¿Cómo restaurar sus fotos antiguas gratis con IA? Siga el paso a paso

Gemini de Google permite mejorar fotos antiguas dañadas. Siga estos pasos desde el celular y restaure imágenes con inteligencia artificial.

Las fotos antiguas deterioradas por el paso del tiempo pueden recuperar su calidad original con una herramienta que ofrece Google.

Se trata de Gemini, el asistente con inteligencia artificial que permite restaurar imágenes dañadas, incluso desde el celular.

Con esta función, las personas pueden eliminar manchas, arrugas y rasgaduras, mejorar la nitidez y corregir la iluminación de fotografías antiguas sin pagar por un servicio especializado.

A continuación, se detalla cómo utilizar Gemini paso a paso para transformar imágenes antiguas en fotografías nítidas y limpias:

Paso 1: Ingrese a Gemini en su celular

Abra el aplicativo Gemini de Google. Luego toque el ícono de “+”, ubicado en la parte inferior izquierda de la pantalla. Elija la opción “galería” para seleccionar una imagen guardada en su dispositivo.

Paso 2: Escoja y cargue la imagen antigua

Busque y seleccione la foto que desea restaurar. Una vez que esté cargada, debe escribir uno de los siguientes prompts:

“M ejorar la calidad de esta foto antigua, aumentando la nitidez y el contraste, sin modificar los detalles faciales ”.

”. Si la imagen tiene daños visibles, puede usar: “Restaurar la foto antigua, eliminando arañazos e imperfecciones, y corrigiendo el color y la iluminación para que parezca nueva”.

Luego de ingresar el texto, envíe la solicitud a Gemini.

Paso 3: Espere unos segundos por el resultado

La herramienta procesará la imagen en cuestión de segundos. El resultado restaurado se mostrará en pantalla. Toque “guardar imagen” para descargar la nueva versión al dispositivo.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.