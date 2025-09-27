Tecnología

China usa IA en una película de terror para convertir a una pareja gay en heterosexual

Censura en China transforma digitalmente una boda homosexual en una heterosexual con IA y elimina otras escenas del filme ‘Juntos’

Por O Globo / Brasil / GDA
El filme 'Juntos' fue modificado con IA en su versión china: cambiaron el matrimonio gay por uno heterosexual y eliminaron escenas sexuales.
El filme 'Juntos' fue modificado con IA en su versión china: cambiaron el matrimonio gay por uno heterosexual y eliminaron escenas sexuales. (O Globo/GDA)







notas iaJGGChinaInteligencia ArtificialIApelícula
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

