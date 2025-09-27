China usa IA en una película de terror para convertir a una pareja gay en heterosexual

El filme 'Juntos' fue modificado con IA en su versión china: cambiaron el matrimonio gay por uno heterosexual y eliminaron escenas sexuales.

El filme de terror estadounidense Juntos se estrenó en setiembre en China con importantes alteraciones. Una escena que mostraba un matrimonio entre dos hombres fue transformada digitalmente para presentar una pareja heterosexual, según informó Bloomberg.

La película está protagonizada por Dave Franco y Alison Brie. Ambos interpretan a una pareja que enfrenta cambios corporales misteriosos.

El filme fue modificado mediante el uso de inteligencia artificial (IA), como parte de los requisitos del gobierno chino para aprobar su exhibición en salas.

La versión proyectada en China también eliminó varias escenas de contenido sexual, lo cual forma parte del proceso de censura que aplican las autoridades a las producciones internacionales.

De acuerdo con el diario británico The Guardian, el sistema de censura chino permite la exhibición únicamente de filmes que hayan sido aprobados por las autoridades. Además, utiliza tecnología para editar contenidos sin que el público perciba los cambios con claridad.

La homosexualidad no está penalizada en China, pero sigue existiendo un fuerte estigma social hacia las personas LGBTIQ+.

En la red social Douban, usuarios chinos que notaron las modificaciones manifestaron su preocupación. Algunos calificaron el uso de inteligencia artificial para alterar rostros como un hecho inquietante. Señalaron que, en el futuro, podría ser difícil saber si una película se encuentra en su versión original.

Este tipo de censura no es nuevo en el país asiático. En 2018, la película Bohemian Rhapsody también fue editada para eliminar cualquier mención a la homosexualidad de Freddie Mercury. Asimismo, en la serie Friends, las autoridades chinas removieron por completo a una personaje lesbiana de la historia.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.