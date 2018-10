“Un proyecto de estos tiene que ir, no dirigido a recolectar impuestos, sino al ciudadano. Supuestamente soy alguien que debe conocer de estas cosas, y pasé días tratando de usar el sistema de Hacienda (para declarar impuestos), tuve que finalmente ir a que me asesoran, porque es totalmente cerrado al usuario, o sea, un usuario común y corriente no lo puede manejar”, declaró el experto.