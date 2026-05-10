Apps de citas cambian sus estrategias para conquistar a la generación Z cansada del ‘match’

La generación Z exige conexiones más auténticas y obliga a las apps de citas a reinventar sus herramientas y experiencias.

La fatiga emocional causada por las aplicaciones de citas impulsa cambios en plataformas tradicionales y nuevas propuestas digitales. Según una investigación de Forbes Health, el 79% de las personas de la generación Z afirmó sentirse agotada por el uso constante de estos servicios.

El grupo, integrado por personas nacidas entre 1997 y 2012, muestra señales de cansancio ante dinámicas como el “swipe” infinito, los “ghostings” y las conversaciones repetitivas. Ante ese panorama, empresas del sector ajustaron sus estrategias para recuperar el interés de los usuarios jóvenes y fomentar conexiones más auténticas.

Tinder reforzó funciones como el Modo Música, enfocado en afinidades musicales. Además, anunció el futuro lanzamiento del Modo Astrología, diseñado para generar coincidencias según signos zodiacales. La plataforma también prueba en Los Ángeles una herramienta para descubrir eventos y promover encuentros presenciales.

La empresa indicó que más del 60% de sus usuarios tiene menos de 30 años. También detalló que cerca del 85% de quienes utilizan la función Double Date pertenecen a ese rango de edad.

Otra plataforma que apuesta por cambios es 639APP. La aplicación elimina la fotografía inicial del perfil, limita las interacciones simultáneas y utiliza datos astrológicos para detectar afinidades. Actualmente suma 71.077 usuarios y el 98,7% corresponde a brasileños.

La estrategia de esa empresa incluye actividades presenciales mediante el proyecto 639COM.

El COO de 639Hertz, Yule Mares, explicó que la estrategia busca fortalecer el sentido de pertenencia y ampliar la experiencia fuera del entorno digital.

El científico de datos brasileño Pedro Lustosa, de 25 años, relató que utilizó aplicaciones de citas después de terminar el colegio para conocer personas nuevas. Sin embargo, señaló que el proceso se volvió repetitivo y robótico.

El joven comentó que muchas personas ingresan a esas plataformas con intereses pasajeros. También afirmó que percibe cansancio en otros usuarios, aunque considera que algunos buscan novedades y otros optan por dejar de relacionarse mediante aplicaciones.

Para Flávio Bizzarias, profesor de la ESPM, la generación Z vive un contraste entre la saturación digital y la cercanía con la tecnología. Según explicó, los usuarios ya no se conforman con una gran cantidad de opciones y ahora buscan experiencias más equilibradas y auténticas.

La doctora en Psicología Sibele de Aquino afirmó que dinámicas como el desplazamiento constante de perfiles generan más desgaste que interacción.

En medio de ese cambio surgieron plataformas con enfoques distintos. Hinge, por ejemplo, se presenta como una aplicación diseñada para ser eliminada después de encontrar pareja. En lugar de aprobar o rechazar perfiles completos, los usuarios interactúan con partes específicas de cada cuenta.

Además, la plataforma limita el número de conversaciones sin respuesta para incentivar encuentros presenciales.

La CEO de Hinge, Jackie Jantos, indicó que la intención es promover interacciones más conscientes y facilitar relaciones reales fuera de la aplicación.

Por su parte, Bumble reveló que el 62% de los usuarios de la generación Z volvió a utilizar aplicaciones de citas. No obstante, la empresa detectó un cambio de comportamiento orientado hacia conexiones más genuinas y con mayor intención.

El coordinador de Ciencia de Datos de Mackenzie Rio, Manoel Villas Boas Júnior, señaló que las plataformas enfrentan presión para transformarse en espacios menos solitarios y más sociales.

En esa misma línea, happn lanzó una herramienta que recomienda lugares de encuentro según intereses y contexto local. La aplicación también organizó alianzas presenciales para incentivar conexiones naturales entre usuarios.

La CEO de happn, Karima Ben Abdelmalek, mencionó una actividad realizada en Río de Janeiro junto al club de atletismo Marun. La iniciativa incluyó una carrera de 5 kilómetros para solteros en Botafogo y convenios con restaurantes de la zona para ofrecer beneficios exclusivos.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.