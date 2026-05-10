Tecnología

Apps de citas cambian sus estrategias para conquistar a la generación Z cansada del ‘match’

Plataformas como Tinder, Bumble y Hinge ajustan sus estrategias ante el desgaste emocional que reportan usuarios jóvenes

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Por O Globo / Brasil / GDA
La generación Z exige conexiones más auténticas y obliga a las apps de citas a reinventar sus herramientas y experiencias.
La generación Z exige conexiones más auténticas y obliga a las apps de citas a reinventar sus herramientas y experiencias. (ChatGPT/Generada con IA)







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O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

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