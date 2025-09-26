Tecnología

Adiós a las llamadas spam: así se activa en iPhone el filtro inteligente que bloquea las estafas

El nuevo sistema incluye inteligencia artificial, rediseño visual y mejoras que impactan la cámara, batería, privacidad y mensajería

Por O Globo / Brasil / GDA
Apple rediseñó iOS 26 con funciones para traducir, filtrar llamadas, ahorrar batería y crear Genmojis personalizados.
El iOS 26 llega con filtro inteligente de llamadas, rediseño visual, mejoras en privacidad y nuevas funciones para Apple Music y Mensajes. (Apple/Apple)







