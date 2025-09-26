Adiós a las llamadas spam: así se activa en iPhone el filtro inteligente que bloquea las estafas

El iOS 26 llega con filtro inteligente de llamadas, rediseño visual, mejoras en privacidad y nuevas funciones para Apple Music y Mensajes.

La actualización iOS 26 ya se encuentra disponible para múltiples modelos de iPhone y llegó con una herramienta destacada: el bloqueo inteligente de llamadas sospechosas. Este sistema promete frenar intentos de estafa y promociones no solicitadas mediante inteligencia artificial.

El nuevo filtro, denominado Call Screening, permite que Siri conteste automáticamente las llamadas provenientes de números desconocidos. El asistente virtual solicita a la persona que llama que indique su identidad y el motivo del contacto. De inmediato, transcribe la información para que el usuario decida si desea contestar.

Esta funcionalidad solo aplica cuando la llamada proviene de números no registrados en la lista de contactos. Durante la intervención de Siri, el teléfono no sonará. El usuario recibe una transcripción con los detalles obtenidos.

Cómo instalar iOS 26 en su iPhone

Para obtener la versión más reciente del sistema operativo, los usuarios deben seguir estos pasos:

Ingresar a Configuración. Seleccionar la opción General. Acceder a Actualización de software. Si hay una versión disponible, presionar Actualizar para iniciar el proceso.

Modelos compatibles con iOS 26

Apple informó que el nuevo sistema operativo funciona en todos los modelos de la serie iPhone 17, además de los siguientes dispositivos:

iPhone 16e, iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro y 16 Pro Max

iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro y 15 Pro Max

iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro y 14 Pro Max

iPhone 13, 13 mini, 13 Pro y 13 Pro Max

iPhone 12, 12 mini, 12 Pro y 12 Pro Max

iPhone 11, 11 Pro y 11 Pro Max

iPhone SE (segunda generación en adelante)

iOS 26 rediseña por completo el sistema del iPhone

Durante la conferencia WWDC 25, Apple presentó los principales cambios del iOS 26. Uno de los más llamativos fue “Liquid Glass”, una nueva interfaz que actualiza el diseño visual del sistema por primera vez en más de diez años. Esta estética se inspira en el VisionOS y emplea efectos de transparencia y reflejo de luz.

La navegación se vuelve más fluida y los elementos visuales se adaptan al modo claro, oscuro o translúcido. Las ventanas flotantes y la barra de tareas ajustan su forma según el contenido que se visualiza.

La pantalla de bloqueo también recibió ajustes. Se introdujeron nuevos fondos dinámicos y una fuente con efecto tridimensional. La hora cambia de posición según los elementos de la imagen. Las notificaciones se presentan en cuadros flotantes translúcidos.

Ajustes de energía, cámara y privacidad

El iOS 26 incorpora un sistema llamado Adaptive Power. Esta herramienta detecta el uso intensivo del teléfono y realiza ajustes automáticos para extender la vida útil de la batería. Si el nivel baja a 20 %, puede activar el Modo de Bajo Consumo sin intervención del usuario.

El aplicativo de cámara fue rediseñado para facilitar su uso. Ahora solo hay dos controles principales: foto y video. Las funciones avanzadas están disponibles con un solo toque.

El sistema de privacidad mejora con la opción de silenciar mensajes spam en la aplicación de Mensajes. Estos mensajes se redirigen a una carpeta aparte y no generan notificaciones.

Además, se incluye el Asistente de Llamada en Espera, que detecta si hay música de fondo mientras se espera respuesta. Si alguien contesta, notifica al usuario de inmediato.

Integraciones y herramientas con inteligencia artificial

Con iOS 26, Apple integró funciones impulsadas por inteligencia artificial en varias aplicaciones. La herramienta Visual Intelligence permite buscar información desde cualquier contenido visible en la pantalla.

El nuevo sistema también ofrece traducción en tiempo real en Mensajes, FaceTime y llamadas. Es posible personalizar los fondos de las conversaciones con imágenes dinámicas o generadas por inteligencia artificial. En grupos, se pueden crear encuestas y obtener sugerencias automáticas para elegir el mejor horario.

Cambios en los servicios de Apple

Apple Music permite visualizar traducciones de letras de canciones y utilizar la función Automix, que mezcla música automáticamente como un DJ. La biblioteca resalta artistas, álbumes o listas preferidas.

El Apple Maps ahora ofrece alertas personalizadas sobre cambios de ruta, según el comportamiento del usuario, y muestra un historial de lugares visitados. Este historial puede eliminarse y está protegido mediante cifrado.

La aplicación Wallet amplía su funcionalidad:

Permite usar el teléfono como llave digital en vehículos de 20 marcas.

en vehículos de 20 marcas. Acepta documentos de identidad digitales y pasaportes en ciertas regiones de Estados Unidos.

Ofrece rastreadores de vuelo para pasajes comprados mediante Apple Pay.

iOS 26 también piensa en videojuegos

Apple lanzó el aplicativo Games, una plataforma centralizada para consultar títulos descargados, recibir notificaciones de eventos, obtener recomendaciones y jugar en grupo con controles inalámbricos compatibles.

Así impulsa Apple su estrategia de inteligencia artificial

Mediante el Framework Foundation Models, Apple abrió el acceso a sus modelos de inteligencia artificial para desarrolladores. Esto permite ejecutar herramientas en el dispositivo sin depender de conexión a internet y protege los datos del usuario.

