Ya no será necesario sacar cosas en el aeropuerto: la nueva tecnología que agiliza los controles en Estados Unidos

La nueva tecnología de la TSA permite pasar controles en aeropuertos de Estados Unidos sin sacar laptops ni líquidos del equipaje de mano.

La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) estrenó tecnología avanzada en la nueva terminal del Aeropuerto Regional del Suroeste de Wyoming.

Esto permitirá a los pasajeros pasar por los controles sin tener que sacar líquidos ni computadoras portátiles de sus maletas de mano.

La agencia informó que el nuevo puesto de control de seguridad ya opera con Tecnología de Imagen Avanzada (AIT) y tomografía computarizada (CT), con el fin de acelerar el paso de los viajeros sin sacrificar la seguridad.

Tecnología que detecta amenazas sin contacto físico

La Tecnología de Imagen Avanzada permite detectar amenazas metálicas y no metálicas sin contacto físico. Funciona con ondas milimétricas, las cuales son seguras y se ajustan a las normativas sanitarias.

El sistema utiliza software de reconocimiento automático de objetivos, que muestra alertas en un contorno genérico del cuerpo humano. Esto evita la visualización de imágenes específicas del pasajero y reduce la necesidad de realizar inspecciones físicas exhaustivas.

Durante el proceso, el pasajero debe sacar los objetos de sus bolsillos, incluidos los no metálicos, y permanecer quieto unos segundos dentro de un portal. Posteriormente, recoge sus pertenencias y continúa con su trayecto. Todo el procedimiento tarda pocos segundos.

Escaneo 3D del equipaje sin abrir la maleta

El segundo sistema instalado corresponde a escáneres de tomografía computarizada, que proporcionan imágenes tridimensionales del contenido del equipaje de mano. Con esta tecnología, los pasajeros no necesitan extraer dispositivos electrónicos ni envases con líquidos dentro de los límites permitidos.

No obstante, si el personal de la TSA considera necesaria una inspección adicional, se realizará una revisión manual para verificar la ausencia de objetos prohibidos. La agencia también recordó que la abertura de estos escáneres es más pequeña que la de los equipos tradicionales, por lo que recomienda no forzar objetos grandes y solicitar asistencia.

Recomendaciones para pasar más rápido los controles en Estados Unidos

La TSA señaló que los pasajeros también deben colaborar para facilitar los controles. Por eso, recomienda seguir estas indicaciones:

Empacar de forma organizada y conforme a las normas de la agencia, revisar la lista de artículos prohibidos y utilizar recursos como AskTSA para resolver dudas.

y conforme a las normas de la agencia, revisar la lista de artículos prohibidos y utilizar recursos como AskTSA para resolver dudas. Presentar una identificación válida (Real ID, pasaporte u otra aceptada) para evitar retrasos o revisiones adicionales.

(Real ID, pasaporte u otra aceptada) para evitar retrasos o revisiones adicionales. Inscribirse en TSA PreCheck para agilizar el proceso.

