Ya no será necesario sacar cosas en el aeropuerto: la nueva tecnología que agiliza los controles en Estados Unidos

La TSA implementó nuevas tecnologías en Wyoming que eliminan la necesidad de sacar laptops y líquidos en los controles de seguridad de Estados Unidos

Por La Nación / Argentina / GDA
La nueva tecnología de la TSA permite pasar controles en aeropuertos de Estados Unidos sin sacar laptops ni líquidos del equipaje de mano.
La nueva tecnología de la TSA permite pasar controles en aeropuertos de Estados Unidos sin sacar laptops ni líquidos del equipaje de mano. (La Nación Argentina/La Nación Argentina)







