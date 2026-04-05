Vuelco de camión con cilindros de gas mantiene cerrada Interamericana Sur en Cartago

El vuelco de un camión de carga pesada que transportaba cilindros de gas mantiene un cierre total del paso vehicular por la Ruta 2, en la Interamericana Sur, desde la mañana de este domingo, informó el Cuerpo de Bomberos de Costa Rica.

La emergencia se registró en el sector de San Isidro de El Guarco, en Cartago, 50 metros al sur del restaurante La Chonta, en sentido hacia Pérez Zeledón. El incidente fue reportado a las 11:36 a.m.

Paso interrumpido a carros

En el sitio se desplegaron varias unidades de la estación de Bomberos de Cartago, mientras que una unidad especializada en materiales peligrosos también fue enviada para atender la situación, junto con una ambulancia de soporte avanzado de vida.

De acuerdo con las autoridades, el tránsito permanece completamente cerrado en este tramo de la Interamericana Sur debido al riesgo asociado con los cilindros de acetileno que transportaba el vehículo.

Imágenes captadas por drones de Bomberos de Costa Rica evidenciaron decenas de cilindros esparcidos sobre la vía, los cuales deberán ser removidos como parte de las labores para asegurar la zona.

En las tomas también se observaba a varias personas caminando un tramo de aproximadamente 50 metros por la carretera, en el sector donde ocurrió el accidente.

Para las 4:40 p.m., el paso seguía sin habilitarse mientras avanzaban las labores de control y mitigación, según el más reciente reporte.

Las autoridades mantienen un operativo en el lugar para reducir riesgos y restablecer el tránsito lo antes posible.