Sucesos

Vuelco de camión con cilindros de gas mantiene cerrada Interamericana Sur en Cartago

Vuelco de camión con cilindros de gas mantiene cerrada la Ruta 2 en sector de El Guarco desde hace horas

EscucharEscuchar
Por Juan Fernando Lara Salas

El vuelco de un camión de carga pesada que transportaba cilindros de gas mantiene un cierre total del paso vehicular por la Ruta 2, en la Interamericana Sur, desde la mañana de este domingo, informó el Cuerpo de Bomberos de Costa Rica.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Ruta 2 cerradaInteramericana Sur cierreVuelco camión Costa RicaCilindros de gas accidente
Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.