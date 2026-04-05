Vuelco de camión con cilindros de gas mantiene cerrada Interamericana Sur en Cartago

El vuelco de un camión de carga pesada que transportaba cilindros de gas mantiene un cierre total del paso vehicular por la Ruta 2, en la Interamericana Sur, desde la mañana de este domingo, informó el Cuerpo de Bomberos de Costa Rica.
El vuelco de un camión de carga pesada que transportaba cilindros de gas mantiene un cierre total del paso vehicular por la Ruta 2, en la Interamericana Sur, desde la mañana de este domingo, informó el Cuerpo de Bomberos de Costa Rica.
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