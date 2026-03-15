Sucesos

Bomberos atiende emergencia por explosión en Gas Tomza en Alajuela

Dos personas fueron atendidas por los paramédicos

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Por Lucía Astorga
Bomberos se trasladó a las instalaciones de Gas Tomza, en Alajuela, para atender la emergencia.
Bomberos se trasladó a las instalaciones de Gas Tomza, en Alajuela, para atender la emergencia. (La Nación/Captura de pantalla/La Nación)







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Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

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