Bomberos atiende emergencia por explosión en Gas Tomza en Alajuela

Bomberos se trasladó a las instalaciones de Gas Tomza, en Alajuela, para atender la emergencia.

El Cuerpo de Bomberos informó sobre la atención de una emergencia por una explosión en las instalaciones de la empresa Gas Tomza en Alajuela, la noche de este sábado.

“Atendemos la deflagración de gas licuado de petróleo”, indicó Bomberos. Dos personas habrían resultado heridas y son atendidas por paramédicos. En la escena también se encuentra personal del equipo de Materiales Peligrosos y dos unidades extintoras.

Las instalaciones de la empresa se encuentran en el barrio La Plywood, Barrio San José, a 100 metros del Complejo Deportivo Wilmer López.

Emergencia en Gas Tomza

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