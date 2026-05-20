Volcán Rincón de la Vieja registra nueva erupción

El Ovsicori mantiene al volcán en nivel de "advertencia" tras su reciente actividad. Imagen con fines ilustrativos.

El volcán Rincón de la Vieja registró una nueva erupción este miércoles 20 de mayo, según informó el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica de la Universidad Nacional (Ovsicori-UNA).

Según el reporte oficial, el evento ocurrió a las 2:05 a. m. y fue detectado mediante registros sísmicos y acústicos.

El informe revela que la erupción alcanzó una magnitud acústica de 4.0, aunque la altura de la pluma eruptiva no pudo determinarse.

Producto de esto, el Ovsicori indicó que el volcán se mantiene en nivel de actividad de “advertencia”.

Esta nueva actividad ocurre a casi un mes de que el volcán registrara la erupción más energética del año. En aquella ocasión, el 27 de abril pasado, la erupción ocurrió a las 3:03 a. m. y quedó grabado por los mismos sistemas de monitoreo. Las autoridades indicaron que, pese a la intensidad de ese evento, afortunadamente no se generaron lahares (flujos de lodo volcánico).