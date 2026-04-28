Volcán Poás registra nueva erupción de un minuto con pulsos explosivos este martes

El volcán Poás registró una nueva erupción durante la madrugada de este martes 28 de abril, según el más reciente reporte del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori) de la Universidad Nacional (UNA).

El evento ocurrió a las 3:27 a. m. y tuvo una duración aproximada de un minuto. De acuerdo con los registros sismo-acústicos y el monitoreo por cámaras, se identificaron tres pulsos explosivos durante la actividad.

El informe oficial detalla que la magnitud acústica de esta erupción fue ligeramente menor en comparación con la registrada este lunes a las 2:25 p. m., cuando el volcán emanó una pluma de ceniza sobre el cráter.

Erupción del volcán Poás registrada la madrugada de este martes 28 de abril. (Ovsicori/Ovsicori)

“En el registro acústico se observan tres pulsos explosivos. La magnitud acústica es poco menor que la erupción de ayer a las 14:25″, indicó el Ovsicori.

En esta ocasión, la altura de la pluma eruptiva no pudo ser determinada, mientras que los vientos soplaban en dirección oeste-suroeste al momento del evento. Actualmente, el nivel de actividad del volcán se mantiene en estado de advertencia.

El volcán Poás ha mantenido una actividad eruptiva constante en los últimos años, con episodios de emisiones de ceniza, gases y explosiones de distinta intensidad.

En abril de 2025, registró erupciones que generaron columnas de hasta 1.000 metros de altura, acompañadas de material incandescente y aumento en la actividad sísmica