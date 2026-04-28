Sucesos

Volcán Poás registra nueva erupción de un minuto con pulsos explosivos este martes

El volcán Poás registra dos erupciones en las últimas horas. Esto dice Ovsicori.

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Por Yucsiany Salazar
La laguna en el cráter del volcán Poás se observó despejada este jueves 29 de enero, día en que se habilitó el paso por el puente sobre la quebrada Tigre y el parque retomó su operación regular.
Ovsicori reporta erupción en el volcán Poás: actividad se mantiene en advertencia (Sinac/Cortesía)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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