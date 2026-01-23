Violento choque en ruta 32 deja conductor en condición delicada en Guácimo

El conductor de un pick up quedó prensado tras chocar contra la parte trasera de un tráiler en la ruta 32, en Guácimo; bomberos realizaron labores de extracción para rescatarlo.

Un violento accidente de tránsito ocurrido la noche del jueves en la ruta 32, a la altura del sector conocido como La Selva de Guácimo, dejó al conductor de un vehículo liviano en condición delicada, tras colisionar contra la parte trasera de un tráiler.

El incidente se registró a las 10:03 p. m. del jueves, según el reporte del Cuerpo de Bomberos.

A la llegada de las unidades de emergencia, los rescatistas confirmaron que el conductor de un pick-up se encontraba prensado dentro de la cabina, producto del fuerte impacto contra el camión pesado.

La colisión ocurrió unos 200 metros antes de la carnicería Maroto, en sentido hacia Guácimo, sobre la ruta 32.

Los bomberos realizaron labores de extracción durante varios minutos para liberar al paciente, quien fue finalmente sacado del vehículo y entregado a personal de atención pre hospitalaria.

El hombre, cuya identidad se desconoce, fue trasladado de urgencia en ambulancia al Hospital de Guápiles, donde permanece en condición delicada.

En el sitio atendió una unidad del Cuerpo de Bomberos, que posteriormente se retiró tras concluir las labores de rescate.

Las circunstancias que mediaron en el accidente no han sido oficialmente detalladas y el caso quedó bajo investigación de las autoridades correspondientes.