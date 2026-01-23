Sucesos

Violento choque en ruta 32 deja conductor en condición delicada en Guácimo

Chofer de un pick-up quedó prensado tras impacto contra tráiler en el sector de La Selva de Guácimo

Por Juan Fernando Lara Salas y Reiner Montero
El conductor de un pick up quedó prensado tras chocar contra la parte trasera de un tráiler en la ruta 32, en Guácimo; bomberos realizaron labores de extracción para rescatarlo.
El conductor de un pick up quedó prensado tras chocar contra la parte trasera de un tráiler en la ruta 32, en Guácimo; bomberos realizaron labores de extracción para rescatarlo. (Reiner Montero/Cortesía)







Juan Fernando Lara Salas

