Pareja en motocicleta muere prensada bajo camión en colisión en Cervantes de Cartago

Hombre de 23 años y menor de edad quedaron prensados bajo un camión en Cervantes de Alvarado poco antes de medianoche

Por Juan Fernando Lara Salas y Keyna Calderón
La emergencia fue reportada a Bomberos como una colisión entre motocicleta y camión con personas prensadas, en vía pública, a un kilómetro de la bomba de Cervantes hacia Cartago.
La emergencia fue reportada a Bomberos como una colisión entre motocicleta y camión con personas prensadas, en vía pública, a un kilómetro de la bomba de Cervantes hacia Cartago. (Keyna Calder/Cortesía)







