Pareja en motocicleta muere prensada bajo camión en colisión en Cervantes de Cartago

Un hombre y una mujer, a bordo de una motocicleta, murieron poco antes de la medianoche del miércoles, tras verse involucrada en una colisión con un camión en Cervantes de Alvarado, en Cartago, según el reporte del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica.

Se trata de un hombre de 23 años de apellido Jara y una menor de edad de apellido Araya de 16 años recién cumplidos este mes.

La emergencia fue registrada como una colisión entre motocicleta y camión con personas prensadas, en vía pública, a un kilómetro de la bomba de Cervantes hacia Cartago, de acuerdo con el reporte oficial de Bomberos.

El incidente fue atendido por una unidad de rescate que se desplazó al sitio, donde los ocupantes de la motocicleta quedaron atrapados debajo del vehículo pesado.

Los cuerpos de rescate indicaron que los cuerpos ya fueron liberados.

Las autoridades no han precisado cómo ocurrió la colisión, por lo que las causas del accidente permanecen bajo investigación.