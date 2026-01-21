Motociclista de 34 años muere tras chocar contra valla y vehículo en Desamparados

Agentes del OIJ y personal de Cruz Roja atendieron la escena del motociclista fallecido tras el accidente ocurrido en Desamparados la noche de este martes.

Un hombre de apellido Morales, de 34 años, falleció la noche del martes luego de sufrir un accidente de tránsito en el cantón de Desamparados, en San José, según confirmó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

De acuerdo con la información preliminar suministrada por los agentes judiciales, el incidente fue reportado alrededor de las 9 p. m.

Morales viajaba en una motocicleta cuando, por causas que aún se investigan, impactó primero contra una valla divisoria de la vía y posteriormente contra un vehículo.

Producto del fuerte impacto, el motociclista murió en el lugar de los hechos, sin que los cuerpos de emergencia pudieran hacer algo por salvarle la vida.

Agentes del OIJ se apersonaron en la escena para realizar el levantamiento del cuerpo, el cual fue remitido a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia.

El caso se mantiene bajo investigación con el fin de determinar las circunstancias exactas que provocaron el accidente.