Atropello mortal provocó colapso vial sobre ruta 27, cerca del peaje de Escazú

La muerte de una mujer tras ser atropellada este martes en hora pico generó serios problemas de circulación en la ruta 27, específicamente en el sector cercano al peaje de San Rafael de Escazú, en sentido hacia San José.
