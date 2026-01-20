Atropello mortal provocó colapso vial sobre ruta 27, cerca del peaje de Escazú

La muerte de una mujer tras ser atropellada este martes en hora pico generó serios problemas de circulación en la ruta 27, específicamente en el sector cercano al peaje de San Rafael de Escazú, en sentido hacia San José.

El incidente fue reportado a las autoridades a primeras horas del día. De acuerdo con la Cruz Roja Costarricense, la víctima fue impactada por un vehículo de carga liviana y falleció en el sitio debido a la gravedad de las lesiones.

Atropello sobre ruta 27

Como consecuencia del accidente, el tránsito en la autopista fue severamente afectado, con largas presas que se extendieron kilómetros en dirección a la capital, en plena hora pico.

A las 7:02 a. m., las redes sociales oficiales de la ruta 27 alertaron a los conductores sobre la situación: “Accidente km 4+100. Sector Escazú, hacia San José. Modere la velocidad y respete la señalización de la vía”.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) atendió el levantamiento del cuerpo para su traslado a la Morgue Judicial, diligencia que obligó a mantener carriles con paso regulado, agravando la congestión.

El caso permanece bajo investigación para determinar las circunstancias exactas en las que ocurrió el atropello.