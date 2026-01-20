Sucesos

Atropello mortal provocó colapso vial sobre ruta 27, cerca del peaje de Escazú

Mujer fue atropellada por vehículo de carga liviana y generó largas presas la mañana de este martes

Por Juan Fernando Lara Salas

La muerte de una mujer tras ser atropellada este martes en hora pico generó serios problemas de circulación en la ruta 27, específicamente en el sector cercano al peaje de San Rafael de Escazú, en sentido hacia San José.








Atropello ruta 27Accidente EscazúCongestión vial ruta 27San Rafael Escazú
Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

