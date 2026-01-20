Adulta mayor murió atropellada por motocicleta frente a su casa en Cariari de Pococí

Vecinos de Las Palmitas de Cariari se congregaron frente a la vivienda de Estrella Valverde Valverde, donde la adulta mayor falleció tras ser atropellada por una motocicleta; la vía permaneció cerrada por varias horas durante la inspección judicial.

Una mujer identificada como Estrella Valverde Valverde, de aproximadamente 64 años, falleció la noche de este lunes tras ser atropellada por una motocicleta frente a su vivienda, en la comunidad de Las Palmitas de Cariari de Pococí, en la provincia de Limón.

De acuerdo con información preliminar de las autoridades y versiones de testigos, la víctima salió de su casa para llevarle un bocado a un vecino, para lo cual debía cruzar la carretera que comunica al centro de la comunidad.

En ese momento, una motocicleta que circulaba a alta velocidad la impactó violentamente.

La mujer sufrió lesiones severas a nivel de la cabeza, las cuales le provocaron la muerte en el sitio. Socorristas de la Cruz Roja Costarricense, destacados en Cariari, confirmaron el fallecimiento poco después de llegar a la escena.

El conductor de la motocicleta también resultó herido y fue trasladado inicialmente en condición delicada, pero estable a la Clínica de Cariari, desde donde posteriormente fue remitido al Hospital de Guápiles para una atención más especializada.

Vecinos del lugar indicaron que la víctima era muy conocida y apreciada en la comunidad, ya que años atrás, junto a su pareja, atendió una soda en el colegio local y también en su vivienda, lo que le valió el cariño de varias generaciones de estudiantes y residentes.

Tras el accidente, la vía principal que comunica al centro de Las Palmitas permaneció cerrada durante aproximadamente tres horas, mientras agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizaban la inspección ocular, la recolección de indicios y el levantamiento del cuerpo.

Las autoridades judiciales ahora deberán determinar la responsabilidad del conductor de la motocicleta. Testigos señalaron que, supuestamente, era frecuente observarlo circular a exceso de velocidad por esa ruta.

Al sitio acudieron varios familiares de la fallecida, así como una importante cantidad de vecinos, quienes se mostraron profundamente consternados por lo ocurrido. El caso se mantiene bajo investigación.