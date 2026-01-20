Sucesos

Adulta mayor murió atropellada por motocicleta frente a su casa en Cariari de Pococí

Suceso la noche del lunes ocurrió frente a su vivienda en Las Palmitas de Cariari en Pococí

Por Juan Fernando Lara Salas y Reiner Montero
Vecinos de Las Palmitas de Cariari se congregaron frente a la vivienda de Estrella Valverde Valverde, donde la adulta mayor falleció tras ser atropellada por una motocicleta; la vía permaneció cerrada por varias horas durante la inspección judicial.
Vecinos de Las Palmitas de Cariari se congregaron frente a la vivienda de Estrella Valverde Valverde, donde la adulta mayor falleció tras ser atropellada por una motocicleta; la vía permaneció cerrada por varias horas durante la inspección judicial. (Reiner ontero/Cortesía)







