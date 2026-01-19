Adulto murió atropellado por motocicleta frente a Paseo de las Flores, conductor se dio a la fuga

El atropello ocurrió en el cruce de semáforos frente al centro comercial Paseo de las Flores, un punto de alto tránsito vehicular en San Francisco de Heredia.

Un hombre mayor murió la madrugada de este lunes tras ser atropellado por una motocicleta en las inmediaciones del centro comercial Paseo de las Flores, en San Francisco de Heredia, informaron los cuerpos de emergencia.

El incidente generó un atasco vial en ese punto justo antes de la hora pico del paso de vehículos por ese punto.

El hecho ocurrió a las 5:26 a. m., en el cruce de semáforos frente al centro comercial, un punto de alto flujo vehicular, especialmente en horas de la mañana.

Al sitio acudió una unidad básica de la Cruz Roja Costarricense, cuyos paramédicos confirmaron que la víctima ya no presentaba signos vitales al momento de la atención.

El fallecido no fue identificado en el lugar.

Según la información preliminar, el atropello fue provocado por una motocicleta, cuyo conductor se dio a la fuga tras el impacto dejando su vehículo en la escena.

Las circunstancias exactas del hecho aún se encuentran bajo investigación.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) asumieron el caso para realizar el levantamiento del cuerpo y dar con el paradero del motociclista involucrado.