Adulto murió atropellado por motocicleta frente a Paseo de las Flores, conductor se dio a la fuga

Atropello fue en cruce de semáforos frente al centro comercial Paseo de las Flores, se reporta denso tránsito vehicular en San Francisco de Heredia

Por Juan Fernando Lara Salas
El atropello ocurrió en el cruce de semáforos frente al centro comercial Paseo de las Flores, un punto de alto tránsito vehicular en San Francisco de Heredia.
El atropello ocurrió en el cruce de semáforos frente al centro comercial Paseo de las Flores, un punto de alto tránsito vehicular en San Francisco de Heredia. (Chat V/Cortesía)







