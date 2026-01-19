Hombre muere tras ser expulsado de motocicleta en choque frontal ocurrido Pococí

La fuerza del impacto dejó la motocicleta incrustada en la parte frontal del vehículo 4x4. El conductor de la moto murió en el lugar.

Un motociclista de apellidos Morales Báez perdió la vida la noche de este domingo 18 de enero tras un violento accidente de tránsito ocurrido en la comunidad de Campo 2 de Cariari de Pococí, en Limón.

El suceso ocurrió pocos minutos después de las 8 p. m., a unos dos kilómetros al norte de la plaza de fútbol local, sobre la carretera que conduce hacia Barra del Tortuguero.

Según información preliminar recabada en el sitio, el motociclista viajaba de sur a norte cuando, por razones que aún se investigan, invadió el carril contrario y colisionó de frente contra un vehículo tipo familiar 4x4.

La fuerza del impacto fue tal que la motocicleta quedó incrustada en el compartimento del motor del automóvil, mientras que el conductor de la moto salió expulsado unos 20 metros, hasta caer en una zona verde fuera de la vía.

Al lugar acudió una unidad de la Cruz Roja Costarricense de Cariari de Pococí, cuyos paramédicos confirmaron que el motociclista ya no presentaba signos vitales cuando lo encontraron.

El vehículo 4x4 era conducido por un hombre que viajaba acompañado por otras personas.

Ninguno de los ocupantes resultó herido, según confirmaron los cuerpos de emergencia.

De manera extraoficial, trascendió que el fallecido era un peón bananero de aproximadamente 48 años, quien regresaba de un partido de béisbol y se encontraba a escasos tres kilómetros de su vivienda al momento del accidente.

Era padre de una mujer de 24 años.

Las autoridades judiciales se encargaron del levantamiento del cuerpo y del inicio de las investigaciones para esclarecer las causas exactas del accidente.