Sucesos

Hombre muere tras ser expulsado de motocicleta en choque frontal ocurrido Pococí

Accidente ocurrió la noche de este domingo en Campo 2, sobre la carretera hacia Barra del Tortuguero

EscucharEscuchar
Por Juan Fernando Lara Salas y Reiner Montero
La fuerza del impacto dejó la motocicleta incrustada en la parte frontal del vehículo 4x4. El conductor de la moto murió en el lugar.
La fuerza del impacto dejó la motocicleta incrustada en la parte frontal del vehículo 4x4. El conductor de la moto murió en el lugar. (Reiner Montero/Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Accidente de tránsitoMotociclista fallecidoChoque frontalCariari de Pococí
Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.