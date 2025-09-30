Violencia imparable: cuatro asesinatos en la GAM en menos de 10 horas

Agentes del OIJ se ocuparon del levantamiento del muerto y de asegurar la escena del crimen ocurrido en Hatillo 1, en la madrugada de este martes. Foto:

La noche del lunes y la madrugada de este martes estuvieron marcadas por una seguidilla de hechos violentos que dejaron cuatro personas fallecidas por arma de fuego, en distintos puntos de la Gran Área Metropolitana (GAM), según confirmó la Cruz Roja Costarricense.

El primer caso se registró a las 8:58 p. m. en barrio Cuba, en el sector de El Pochote, San José.

En la escena, los paramédicos atendieron a una mujer de 30 años, quien presentaba un impacto de bala en la cabeza. Pese a la rápida movilización de una unidad de soporte, los socorristas confirmaron que no presentaba signos vitales.

Minutos más tarde, a las 9:41 p. m., una unidad básica de Cartago se desplazó hasta el barrio Fecosa, en el distrito El Carmen. Allí encontraron a un hombre de 36 años con heridas de bala en el tórax. La víctima también fue declarada sin vida en el sitio.

La violencia continuó en Hatillo 1, en San José, donde a las 12:42 a. m. de este martes, un hombre de 27 años fue atacado con múltiples disparos. Pese a la intervención de una unidad de soporte avanzado, los socorristas confirmaron que había fallecido.

El cuarto hecho se reportó este martes a las 5:13 a. m., en San Juan de Tibás, en las cercanías del Estadio Ricardo Saprissa.

En este caso, un hombre. en edad adulta, recibió impactos de bala en el tórax. Una unidad de soporte avanzado se trasladó al lugar, pero la víctima tampoco presentaba signos de vida.

Las autoridades judiciales se hicieron cargo de cada uno de los casos para realizar el levantamiento de los cuerpos e iniciar las investigaciones correspondientes.