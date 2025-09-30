Sucesos

Violencia imparable: cuatro asesinatos en la GAM en menos de 10 horas

Cruz Roja Costarricense informó que la última víctima falleció en Tibás, este martes poco después de las 5 a. m.

EscucharEscuchar
Por Juan Fernando Lara Salas
Agentes del OIJ se ocuparon del levantamiento del muerto y asegurar la escena del crimen ocurrido en Hatillo 1 en la madrugada de este martes. Fotografía:
Agentes del OIJ se ocuparon del levantamiento del muerto y de asegurar la escena del crimen ocurrido en Hatillo 1, en la madrugada de este martes. Foto: (Keyna Calderón/Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Cruz RojaMuertes violentasArma de fuegoHomicidios Costa RicaGAM
Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.