Hombre asesinado en Concepción de Alajuelita recibió al menos 15 disparos

El homicidio de este domingo 28 de setiembre ocurrió en el sector de Concepción Abajo de Alajuelita (imagen con fines ilustrativos). Foto:

Un hombre de 38 años, identificado preliminarmente con el apellido Reyes, fue asesinado la noche del domingo, en Concepción Abajo de Alajuelita, tras recibir al menos 15 disparos en distintas partes del cuerpo, según informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

El reporte del OIJ indica que la alerta del homicidio ingresó a las 9:45 p. m.

La víctima fue encontrada en la vía pública y, aparentemente, habría sido interceptada por sujetos a bordo de una motocicleta. Por razones que aún se desconocen, los agresores dispararon múltiples veces antes de darse a la fuga.

El fallecido fue declarado muerto en el lugar y su cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia. Las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer las circunstancias del crimen y dar con los responsables.