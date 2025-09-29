Sucesos

Hombre asesinado en Concepción de Alajuelita recibió al menos 15 disparos

Alerta sobre homicidio ingresó a las 9:45 p. m. del domingo, según reporte del OIJ

EscucharEscuchar
Por Juan Fernando Lara Salas
Allanamientos en Alajuelita
El homicidio de este domingo 28 de setiembre ocurrió en el sector de Concepción Abajo de Alajuelita (imagen con fines ilustrativos). Foto: (Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
HomicidiosConcepción Abajo AlajuelitaBalacera AlajuelitaHomicidios OIJ
Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.