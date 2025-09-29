Sucesos

Hombre fallece en Nicoya tras recibir al menos siete balazos

Sujeto de 39 años fue asesinado cerca del campo ferial San Blas, en Nicoya, tras recibir impactos de bala en cabeza, tórax y abdomen

Por Juan Fernando Lara Salas
Nicoya, templo colonial
El homicidio ocurrió cerca de donde se localiza el campo ferial San Blas, en Nicoya (imagen ilustrativa). Foto: (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

