Hombre fallece en Nicoya tras recibir al menos siete balazos

El homicidio ocurrió cerca de donde se localiza el campo ferial San Blas, en Nicoya (imagen ilustrativa). Foto:

Un hombre identificado preliminarmente con el apellido Núñez, de 39 años, fue asesinado, la noche de este domingo, tras recibir al menos siete disparos en las afueras de un bar, cerca del campo ferial San Blas de Nicoya, en Guanacaste.

Según el reporte del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la alerta ingresó a las 8:40 p. m. Testigos señalaron que al menos dos sujetos interceptaron al hombre y le dispararon en reiteradas ocasiones en la cabeza, el tronco, el tórax y las extremidades superiores.

La Cruz Roja Costarricense indicó que una unidad básica llegó al sitio y confirmó que la víctima presentaba al menos siete impactos de bala en tórax, abdomen, cabeza y hombro. Un paramédico que se encontraba en el sitio lo declaró fallecido en el lugar.

Los sospechosos huyeron tras la agresión. Agentes del OIJ se hicieron cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias del homicidio e identificar a los responsables.

El cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia.