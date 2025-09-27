Balacera en Alajuela deja un joven muerto y cuatro heridos

El ataque se dio cerca de la medianoche de este sábado cuando las personas se encontraban compartiendo en una alameda en Desamparados de Alajuela.

Un joven de 19 años de apellido Chavarría falleció la madrugada de este sábado en una balacera en una alameda en Invu las Cañas, en Desamparados de Alajuela. En el incidente resultaron heridas cuatro personas, que fueron trasladadas al hospital.

El reporte preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) indica que Chavarría se encontraba con otras personas compartiendo en una alameda cuando llegó un hombre armado que disparó en múltiples ocasiones. El joven murió en el sitio. Su cuerpo fue remitido a la morgue judicial para la autopsia correspondiente.

Las cuatro personas heridas permanecen internadas en el Hospital San Rafael bajo observación. Se desconoce su condición de salud.

No hay personas detenidas hasta el momento, por lo que agentes del OIJ de Alajuela investigan lo ocurrido para dar con los presuntos responsables.