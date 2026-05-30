Violencia este viernes dejó tres homicidios, incluido hallazgo de cuerpo en montaña tras días de búsqueda

Agentes del OIJ y oficiales de la Fuerza Pública acudieron a la zona montañosa del sector de Limón 2000, donde fue hallado el cuerpo de un hombre de apellido Salguero, de 36 años, con múltiples impactos de bala. El cadáver fue localizado al mediodía del viernes, tras una búsqueda iniciada el miércoles 28 de mayo (imagen con fines ilustrativos).

Una jornada de violencia marcó el viernes con tres hombres quienes fueron asesinados en hechos separados ocurridos en Limón, La Cruz de Guanacaste y Paso Canoas.

El caso más perturbador fue el hallazgo de un cadáver en una zona montañosa de Limón 2000, al término de una búsqueda que los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) habían iniciado dos días antes, luego de que se reportara a un hombre herido a balazos que huyó hacia el monte y desapareció.

Ese caso se remonta al miércoles 28 de mayo, cuando agentes del OIJ Limón recibieron el reporte de un incidente en vía pública en Limón 2000: un hombre habría sido agredido a golpes y aparentemente baleado, y tras el ataque habría intentado escapar.

De inmediato se organizó una búsqueda, que concluyó el pasado viernes al mediodía con el hallazgo del cuerpo sin vida. La víctima fue identificada como un hombre de apellido Salguero, de 36 años.

El cuerpo presentaba múltiples impactos de proyectil de arma de fuego en la espalda y en el tórax.

Los agentes realizaron el levantamiento del cadáver y lo remitieron al Departamento de Medicina Legal; mientras que en el sitio se recolectaron indicios balísticos. La investigación continúa para determinar el móvil y dar con los presuntos homicidas.

Ataque desde motocicleta

Pasadas las 7 p.m. de viernes, un hombre de apellido Lara, de 39 años, fue abatido a tiros en vía pública en barrio Fátima de La Cruz, Guanacaste. La víctima presentaba heridas por proyectil de arma de fuego en el abdomen, en la pierna izquierda y en la mano izquierda.

Según la versión preliminar de los agentes del OIJ Liberia, Lara se encontraba en la calle cuando llegaron dos sujetos en motocicleta.

El acompañante descendió del vehículo y fue quien aparentemente le disparó en múltiples ocasiones de forma directa. Por la modalidad del hecho, las autoridades presumen que podría tratarse de un aparente ajuste de cuentas, aunque el móvil está aún por determinarse.

El herido fue trasladado a la Clínica de La Cruz, donde fue declarado fallecido.

Paso Canoas: muerto y dos heridos en parqueo de bar

El tercer caso se registró pasadas las 8 p. m. del viernes en el parqueo de un bar localizado a unos 200 metros de la zona fronteriza con Panamá en Paso Canoas. El saldo fue un muerto y dos heridos de gravedad.

El fallecido es un hombre de apellido Montero, de 45 años, con heridas por proyectil de arma de fuego en el abdomen y en el costado izquierdo del torso.

Los dos heridos son un hombre de apellido Vargas, de 35 años, con impactos en la zona costal y el tórax, y otro de apellido Suárez, de 29 años, con heridas en un glúteo y en las piernas.

Según la versión preliminar de los agentes del OIJ Corredores (Puntarenas), los tres hombres conversaban en el parqueo cuando tres sujetos descendieron de un vehículo y les dispararon en múltiples ocasiones; el ataque habría tenido como blanco principal a Montero, y los otros dos resultaron alcanzados por los mismos disparos.

Los tres fueron trasladados al Hospital de Ciudad Neily, donde se declaró el fallecimiento de Montero.

Con estos tres casos, el país acumula 321 homicidios, 40 menos con respecto al mismo periodo del año anterior. El descenso es generalizado en cinco de las siete provincias, solo Cartago, con 31 asesinatos, y Puntarenas con 54, superan sus registros del 2025, cuando contabilizaban 20 y 49 crímenes de este tipo, respectivamente.