Sucesos

Violencia este viernes dejó tres homicidios, incluido hallazgo de cuerpo en montaña tras días de búsqueda

Hombre fue hallado muerto en zona montañosa de Limón 2000, otro cayó baleado en La Cruz en ataque desde motocicleta, y un tercero murió en el parqueo de un bar en Paso Canoas

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Por Juan Fernando Lara Salas
Agentes del OIJ custodian la escena del crimen donde fue localizado el cuerpo de Rodríguez, de 27 años.
Agentes del OIJ y oficiales de la Fuerza Pública acudieron a la zona montañosa del sector de Limón 2000, donde fue hallado el cuerpo de un hombre de apellido Salguero, de 36 años, con múltiples impactos de bala. El cadáver fue localizado al mediodía del viernes, tras una búsqueda iniciada el miércoles 28 de mayo (imagen con fines ilustrativos). (Reiner Montero/Reiner Montero)







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Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

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