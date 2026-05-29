Crímenes

Mortal ataque en Siquirres: hombre trató de resguardarse en una casa en pero fue alcanzado por las balas

Un hombre de 35 años murió tras ser perseguido y atacado a balazos en barrio San Martín de Siquirres

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Por Yucsiany Salazar
Imagen de caracter ilustrativo. Foto: Archivo
Un hombre fue asesinado a balazos en Siquirres, Limón. Imagen con fines ilustrativos. (IStock)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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