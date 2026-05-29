Mortal ataque en Siquirres: hombre trató de resguardarse en una casa en pero fue alcanzado por las balas

Un hombre fue asesinado a balazos en Siquirres, Limón. Imagen con fines ilustrativos.

Un hombre de apellido Fonseca, de 35 años, murió la noche de este jueves tras recibir múltiples impactos de bala en el barrio San Martín de Siquirres, en Limón.

Según informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), los hechos ocurrieron pasadas las 8:00 p. m. En apariencia, la víctima se encontraba en la vía pública cuando fue interceptada por dos sujetos, quienes comenzaron a dispararle.

En un intento por salvar su vida, Fonseca trató de resguardarse dentro de una vivienda cercana; sin embargo, los sospechosos lo persiguieron y continuaron el ataque hasta herirlo de gravedad en distintas partes del cuerpo.

Al sitio se presentó una unidad de la Cruz Roja, cuyos paramédicos declararon al hombre fallecido en el sitio. Por el momento, la Policía Judicial mantiene el caso bajo investigación y no reporta personas detenidas por el homicidio.