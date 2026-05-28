Ingresan por patio de la casa y asesinan a padre e hijo en Guanacaste

Padre e hijo son asesinados a balazos dentro de su casa en Santa Cruz de Guanacaste. Imagen con fines ilustrativos.

Un hombre de apellido Alfaro, de 65 años, y su hijo de 22, fueron asesinados a balazos dentro de su vivienda en Santa Cruz, Guanacaste.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó que los hechos ocurrieron la noche de este miércoles, poco antes de las 10:00 p. m., cuando tres sospechosos encapuchados ingresaron a la propiedad por la parte trasera.

Una vez dentro, los sujetos habrían obligado a varios familiares que se encontraban en el inmueble a tirarse al suelo y, de inmediato, dispararon contra el padre y el hijo.

Ambas víctimas recibieron múltiples impactos de bala, principalmente en la cabeza, lo que provocó su fallecimiento en el lugar.