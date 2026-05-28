Homicidio en Upala: Hombre asesinado a balazos por sujetos desde una motocicleta

El sujeto estaba en vía pública cuando fue atacado a balazos. Imagen con fines ilustrativos.

Un hombre de apellido Ramos, de 34 años, fue asesinado a balazos la noche de este miércoles 28 de mayo mientras se encontraba en la vía pública en Dos Ríos de Upala, Alajuela.

Según informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), los hechos ocurrieron aproximadamente a las 7:43 p. m., cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta llegaron al sitio y le dispararon en varias ocasiones.

Una ambulancia de la Cruz Roja llegó al lugar; sin embargo, la víctima ya no presentaba signos vitales y fue declarada fallecida.

La Policía Judicial precisó que Ramos sufrió heridas de arma de fuego en sus piernas que le provocaron la muerte en el lugar.

Por el momento, las autoridades no reportan personas detenidas por este homicidio.