Murió mujer que pidió ayuda a estación de Bomberos de Pavas tras recibir varias puñaladas

La mujer fue atendida en la estación de bomberos en Pavas.

Una mujer de apellido Artavia, de 40 años, murió tras recibir varias puñaladas en Pavas. Ella fue trasladada en un vehículo particular hasta la estación de Bomberos para pedir ayuda.

Josué Sandoval, paramédico de Bomberos, explicó que la víctima presentaba heridas de arma blanca a nivel de tórax y abdomen. El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) indicó que ella también tenía una herida en el cuello.

“La paciente entra en paro cardiorespiratorio. Comenzamos a manejar como paramédicos y bomberos maniobras para poder ayudar ese corazón a que volviera a funcionar“, precisó Sandoval.

Una ambulancia de la estación Metropolitana Norte se hizo presente para apoyar en un eventual traslado a un centro médico.

Sin embargo, luego de 30 minutos de maniobras, la mujer no resistió y fue declarada fallecida en el sitio.

Ataque se dio tras presunta riña

Según la información preliminar de la Policía Judicial, Artavia fue atacada durante una presunta riña en Pavas pasadas las 7:00 p. m. de este martes 26 de mayo.

Luego de ser herida, fue trasladada en un carro hasta la estación, pero murió al llegar al sitio.

“Estando frente a la estación, fallece”, indicó el OIJ.

Por el momento, no se reportan personas detenidas.