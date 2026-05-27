Crímenes

Murió mujer que pidió ayuda a estación de Bomberos de Pavas tras recibir varias puñaladas

Una mujer de 40 años recibió varias puñaladas en una presunta riña

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Por Yucsiany Salazar
La mujer fue atendida en la estación de bomberos en Pavas.
La mujer fue atendida en la estación de bomberos en Pavas. (Bomberos/Captura de pantalla)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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