Video: A pedradas ahuyentaron a asaltantes de supermercado en San Carlos

Un intento de asalto a un supermercado fue frustrado la noche del martes 23 de diciembre en la comunidad de Ulima de Florencia, en el cantón de San Carlos.

El hecho ocurrió a eso de las 8:04 p. m., cuando entre cinco y seis sujetos llegaron al local comercial a bordo de varias motocicletas, con aparentes intenciones de asaltar el establecimiento.

Asalto frustrado en Florencia de San Carlos

Según versiones preliminares, el dueño del supermercado se percató de la situación y enfrentó a los sospechosos, advirtiéndoles que la Policía se encontraba cerca del lugar. Además, comenzó a lanzarles piedras y a pedir ayuda a gritos a los vecinos de la zona.

Ante la reacción del propietario y la llegada de varios lugareños, los sujetos optaron por huir sin lograr llevarse nada. Durante la fuga, uno de los sospechosos cayó de la motocicleta, lo que permitió que fuera retenido por vecinos.

En medio del altercado, la motocicleta del sujeto fue incendiada.

Minutos después, oficiales de la Fuerza Pública llegaron al sitio y procedieron con la detención del sospechoso, quien quedó a disposición de las autoridades judiciales para lo correspondiente.

Las autoridades mantienen la investigación abierta para dar con el paradero del resto de los involucrados en este intento de asalto.