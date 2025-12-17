Este sería el vehículo usado para asaltar vivienda de reconocido humorista nacional

Un vehículo marca BYD, verde, es buscado por el OIJ ya que sería el que usaron cuatro delincuentes para asaltar la casa de un reconocido humorista nacional.

Un vehículo de bajo cilindraje y estilo hatchback sería en el que se desplazaron cuatro delincuentes para cometer un asalto en la vivienda de un reconocido humorista nacional, la madrugada del lunes 15 de diciembre.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) recolectaron un vídeo de una cámara cercana al lugar de los hechos en el que se aprecia el tipo de carro, marca y color, con dichas imágenes los investigadores esperan dar con el paradero de los sospechosos.

El auto es marca BYD, verde, que quedó registrado mientras transitaba por la vía pública a toda velocidad, al parecer minutos después de que ocurriera el asalto en el que también se cometió una agresión sexual en perjuicio de la esposa del comediante.

Fuentes judiciales explicaron que las víctimas del hecho se negaron a formalizar la denuncia por temor a represalias, razón por la que la Policía Judicial inició la investigación de oficio.

En la declaración inicial que dio la esposa del humorista ante los investigadores que acudieron al sitio, la mujer narró que “ellos lo conocían” (a su esposo), razón por la que los afectados, por temor, evitaron denunciar.

Vehículo que habría sido utilizado en asalto a humorista nacional

Los sujetos metieron a los cuatro miembros de la familia a un cuarto y los amarraron de pies y manos con cables de aparatos electrónicos de la casa. La víctima observó que dos de los sospechosos utilizaban arma de fuego; uno de estos amenazaba a su esposo y le decía que lo iba a matar, “todos tenían acento tico”, detalló.

Entre los demás implicados hablaron de que se iban a ir y el sospechoso que estaba con la víctima escuchó. “Se detuvo de lo que me estaba haciendo y salió del baño, yo quedé amarrada”, describió la ofendida.

La causa, además de robo, se sigue por violación.

El OIJ pide a quien tenga información del vehículo usado por el delincuentes, que se comunique a la línea confidencial 800-8000-645 o mediante mensaje de texto al WhatsApp 8800-0645.