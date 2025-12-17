Sucesos

Este sería el vehículo usado para asaltar vivienda de reconocido humorista nacional

Al menos cuatro delincuentes participaron en el atraco y agresión sexual.

Por Christian Montero
Un vehículo marca BYD, verde, es buscado por el OIJ ya que sería el que usaron cuatro delincuentes para asaltar la casa de un reconocido humorista nacional. (Foto/Foto: cortesía)







Christian Montero

Christian Montero

Bachiller en Periodismo y licenciado en Comunicación de Mercadeo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

