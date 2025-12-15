Reconocido humorista sufrió violento asalto en su casa: ‘Nos amarraron a los cuatro’

El violento asalto ocurrió este lunes por la madrugada. No hay personas detenidas por el caso.

Una banda de al menos cuatro delincuentes asaltó la vivienda de un reconocido humorista costarricense durante la madrugada de este lunes 15 de diciembre. Armados con pistolas, los sujetos encañonaron a los dos hijos de la pareja y luego uno de ellos agredió sexualmente a su madre.

“La familia fue amarrada mientras los asaltantes exigían dinero y los amenazaban de muerte. “Ellos lo conocían” (a su esposo), relató una de las víctimas en su denuncia ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de la zona.

Por protección de las víctimas, La Nación mantendrá en reserva sus identidades y múltiples detalles del caso que tramita la Policía Judicial.

Los hechos ocurrieron en una residencia en la Gran Área Metropolitana. La propiedad está en remodelación, pero está rodeada por una tapia alta.

“Mientras estábamos dormidos en nuestra casa escuchamos un ruido fuerte, un vidrio quebrarse, mi esposo y yo nos despertamos, nos levantamos y al abrir la puerta de nuestro cuarto, observamos aproximadamente cuatro personas subiendo las gradas. Estas personas utilizaban suéter con gorro, todos oscuros, y se tapaban la cara con bandanas, ellos traían a mis hijos”, relató la esposa del humorista en su testimonio ante las autoridades.

Los sujetos metieron a los cuatro miembros de la familia a un cuarto y los amarraron de pies y manos con cables de aparatos electrónicos de la casa. La víctima observó que dos de los sospechosos utilizaban arma de fuego; uno de estos amenazaba a su esposo y le decía que lo iba a matar, “todos tenían acento tico”, detalló.

Seguidamente, otro sujeto sacó a la señora del cuarto y le preguntó dónde estaba la caja fuerte, dónde estaba el dinero. “Yo les decía que en la casa no había nada de eso. En el cuarto le insistían a mi esposo que dónde estaba el dinero, que ellos lo conocían”, señaló la víctima.

El mismo sujeto la metió al baño y le dijo que no gritara, que se quedara callada, que dónde estaba el dinero. “Me decía que a ese tipo no le iba a hacer nada refiriéndose a mi esposo”, agregó.

Entre los demás implicados hablaron de que se iban a ir y el sujeto que estaba con la víctima escuchó. “Se detuvo de lo que me estaba haciendo y salió del baño, yo quedé amarrada”,

La causa, además de robo, se sigue por violación.

“Él le decía a los demás ‘no hay nada, ella dice que no hay nada’, y salieron, me dejó ahí, yo escuché que caminaban por la casa y ya luego escuché un silencio. Fui al cuarto a ver a mi familia, entre mi hijo menor y yo nos soltamos y luego soltamos a mi otro hijo y a mi esposo”, relató.

Cuando se aseguraron que los sujetos se habían ido llamaron al 911. Unos 25 minutos después llegó la unidad de policía y una ambulancia. “Mi hijo de 18 años fue golpeado fuertemente y mi esposo también. A mi esposo y a mí nos trasladan al hospital de Heredia donde nos atendieron los doctores”, señaló la víctima.

Al revisar la casa notaron que los portones perimetrales no estaban forzados, por lo que suponen que escalaron la tapia y ya dentro de la propiedad forzaron y dañaron la puerta. Los delincuentes se llevaron dos celulares de la mesa de noche y los anillos de matrimonio de la pareja.

“No tengo sospechas de alguna persona en especial”, concluyó la víctima en su denuncia ante la Policía Judicial.

Del 1.° de enero a la fecha, la base de estadísticas del Organismo de Investigación Judicial reporta 316 asaltos en viviendas, el equivalente a uno diario. Por este caso no hay personas detenidas.