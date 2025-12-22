Sucesos

En dos segundos delincuentes arrebataron celular a joven en una parada de Curridabat

Testigo relata cómo el asaltante hizo el amago de sacar un arma

Por Christian Montero
Dos delincuentes en motocicleta asaltaron a una joven en una parada de bus en Curridabat.
Dos delincuentes en motocicleta asaltaron a una joven en una parada de bus en Curridabat. (Foto: captura de pantalla/Foto: captura de pantalla de vídeo.)







