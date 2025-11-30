El País

Curridabat tendría bus ‘interdistrital’: esta sería la ruta

Plan se comenzaría a implementar en el segundo semestre del próximo año

Por Patricia Recio
Se habilitó una nueva parada en Aleste en la ruta de bus de San José a Cipreses.
La Municipalidad pretende utilizar buses eléctricos para la ruta interdistrital. (Shift Porter Novelli/Shift Porter Novelli)







