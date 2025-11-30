Curridabat tendría bus ‘interdistrital’: esta sería la ruta

La Municipalidad de Curridabat planea implementar en el segundo semestre del próximo año una ruta de bus interdistrital que movería a más de 5.000 de sus habitantes, entre los cuatro distritos de ese cantón.

La intención de este plan es mejorar la conectividad entre las comunidades, promover la movilidad sostenible y facilitar el acceso de los vecinos a servicios, comercio, centros educativos y otros espacios públicos.

Según el detalle dado a conocer por el municipio, el sistema incluye dos rutas circulares, que funcionarían en sentido horario y antihorario para conectar los distritos de Curridabat, Sánchez, Granadilla y Tirrases.

La municipalidad detalló que mantienen negociaciones con empresas privadas y con el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), para implementar unidades eléctricas.

Además, coordinan la conformación de una mesa técnica la Cámara Nacional de Transportes (Canatrans), el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) y el ICE, a fin de concretar la iniciativa el próximo año.

El alcalde de Curridabat, Errol Solano destacó que con este proyecto buscan responder a una necesidad de movilidad urbana centrada en las personas.

“Queremos que Curridabat sea ejemplo de un transporte público más humano, accesible y eficiente; un sistema que conecte oportunidades y reduzca las brechas entre distritos”, afirmó.

El plan llamado “Conexión Curridabat”, pretende no solo mejorar los desplazamientos, sino también impulsar el comercio local, el turismo y la convivencia urbana.