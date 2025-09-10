Vecinos hallan cuerpo sin vida en Manuel Antonio

Las autoridades realizaron el levantamiento del cuerpo para trasladarlo a la morge judicial. Imagen de caracter ilustrativo. Foto: Archivo

Vecinos de Manuel Antonio, en Quepos, alertaron sobre el hallazgo de un cuerpo sin vida la mañana de este miércoles 10 de setiembre.

De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), los vecinos avisaron a las autoridades sobre este hallazgo. Se presume que el cuerpo corresponde a un hombre, aunque permanece sin identificar.

El OIJ informó que el cuerpo presentaba hematomas; sin embargo, aclaró que no estarían relacionados con la causa de muerte. Por ello, las autoridades descartaron de momento que se trate de un homicidio.

Las autoridades judiciales levantaron el cuerpo esta mañana y lo trasladaron a la morgue judicial para realizar la autopsia que determinará la causa de muerte. El caso continúa en investigación.

