OIJ hace macabro hallazgo en casa de sospechoso de matar 14 perros

Policía Judicial allanó la casa del hombre la madrugada de este sábado

Por Arianna Villalobos Solís y Reiner Montero, corresponsal GN

Durante un operativo realizado la madrugada de este sábado, agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) encontraron restos de origen animal en la casa del principal sospechoso de matar 14 perros en Guácimo, Limón.








