Detienen a sospechoso de provocar la muerte de 14 perros

Oficiales de la Fuerza Pública detuvieron a un hombre sospechoso de matar al menos 14 perros en la comunidad de Pocora de Guácimo (Limón) de los cuales cinco muertes habrían sido ayer.

La captura ocurrió la tarde del jueves tras un despliegue policial de la Región 12, luego de que vecinos denunciaran la muerte masiva de animales en la zona.

De acuerdo con los reportes preliminares, el sujeto habría sido observado en varias ocasiones golpeando y dando muerte de manera cruel a varios perros, incluidos tres que mantenía en su propia vivienda. Posteriormente, según los testimonios, dejaba los cuerpos abandonados en la vía pública o dentro de su propiedad.

Incluso un vecino relató que presenció cómo el sospechoso mataba crías recién nacidas de perras que habían parido.

El comisionado Edward Monestel de la Fuerza Pública indicó que desde el jueves se realizaron múltiples pesquisas para dar con el sujeto luego de detectar denuncias de lo que calificó como un acto “atroz” en referencia a la muerte solo ayer de cinco perros.

Tras la denuncia, la Fuerza Pública intervino en el distrito de Pocora y logró detener al individuo, luego de varios patrullajes. El presunto responsable fue trasladado a las celdas de la delegación policial de Guápiles.

Fuentes policiales confirmaron que, como parte del proceso, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) deberá realizar la exhumación de los animales para determinar la causa de muerte y establecer si existió agresión directa.