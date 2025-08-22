Sucesos

Detienen a sospechoso de provocar la muerte de 14 perros

Autoridades detuvieron en Pocora a un hombre señalado por actos de extrema crueldad

EscucharEscuchar
Por Reiner Montero y Juan Fernando Lara Salas
La detención del sujeto presuntamente responsable de matar perros en Pocora ocurrió ayer jueves. Fotografía:
La detención del sujeto presuntamente responsable de matar perros en Pocora ocurrió ayer jueves. Fotografía: (Reiner Montero/Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Maltrato animalMuerte de perrosGuácimoFuerza Pública
Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.