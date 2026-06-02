Sucesos

Vecino de Cartago entrega a su hijo sospechoso de daños en basílica de Los Ángeles, informe descarta que suceso esté relacionado con familiar de Celso Gamboa

Informe de OIJ confirmó que hubo dos actos vandálicos contra el templo católico en menos de una semana y descartó que se tratara de alguna amenaza a familiares del exmagistrado extraditado.

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Por Christian Montero
Caso de daños contra la basílica
Cámaras de vigilancia de la basílica, negocios y Policía Municipal permitieron identificar al sospechoso de vandalizar vidrios y un vitral del Santuario Nacional. (Foto: captura de pantalla/Foto: captura de pantalla)







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Christian Montero

Christian Montero

Licenciado en Comunicación de Mercadeo y bachiller en Periodismo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

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