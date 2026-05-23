Crímenes

OIJ confirma disparos contra la Basílica de los Ángeles

Autoridades judiciales no encontraron casquillos, pero confirmaron que ruptura de ventanas en la basílica de Los Ángeles se debió a impactos de un arma de fuego. Testigos escucharon disparos durante la ceremonia

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Por Arianna Villalobos Solís
en la imagen oficiales a las afueras de la basílica
Autoridades investigan el origen de los dos impactos de bala que afectaron los ventanales del costado sur en la basílica de los Ángeles en Cartago (Suministrada por Keyna Calderón, corresponsal GN/Suministrada por Keyna Calderón, corresponsal GN)







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Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada en Derecho y en Ciencias de la Comunicación Colectiva, con énfasis en Periodismo, por la Universidad de Costa Rica. También formó parte de la sección de Política y del proyecto Doble Check.

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