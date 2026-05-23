OIJ confirma disparos contra la Basílica de los Ángeles

Autoridades investigan el origen de los dos impactos de bala que afectaron los ventanales del costado sur en la basílica de los Ángeles en Cartago

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó la tarde de este sábado que la ruptura de dos ventanas en la basílica de Nuestra Señora de los Ángeles, en Cartago, fue causada por impactos de bala. Los hechos ocurrieron durante la primera misa de la mañana.

Según detalló la Policía Judicial, el incidente fue reportado a las 11:20 a. m. por oficiales de la Fuerza Pública que se encontraban en el sitio. Tras presentarse al lugar, agentes del OIJ corroboraron que un ventanal ubicado en el costado sur del templo presentaba dos impactos de proyectil de arma de fuego.

Las autoridades indicaron que no se localizaron indicios balísticos en la escena y añadieron que continúan las diligencias para esclarecer lo sucedido.

De manera preliminar, el OIJ explicó que, alrededor de las 8:30 a. m., mientras se celebraba la misa, una motocicleta habría pasado por las cercanías del santuario y, en ese momento, se escucharon varias detonaciones.

Eric Lacayo Rojas, director regional de la Fuerza Pública de Cartago, confirmó a La Nación a eso del mediodía que recibieron el reporte del incidente ocurrido durante la eucaristía de las 8 a. m. Según el jefe policial, el sacerdote escuchó el fuerte estruendo en medio de la ceremonia y, una vez finalizada, se detectó que dos ventanas estaban quebradas en el costado sur del inmueble.

Basílica de Los Ángeles reforzará seguridad

En un comunicado oficial, la basílica de Los Ángeles confirmó que los disparos rompieron los vidrios de la puerta sur que da acceso a la sacristía y que, ante la imposibilidad de determinar el origen del hecho, se notificó a las autoridades.

“Se interpuso la denuncia correspondiente. En este momento, todo se encuentra en orden. Por prevención se reforzará la seguridad de la basílica durante los próximos días ”, señala el comunicado.

Colaboró en esta información Keyna Calderón, corresponsal GN.