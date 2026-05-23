Investigan ruptura de ventanas en la basílica de Los Ángeles durante la primera misa de este sábado

Un fuerte estruendo interrumpió la misa de 8 a. m. en la basílica de los Ángeles. La Fuerza Pública investiga el daño en dos ventanas del templo.

La Fuerza Pública de Cartago confirmó que investiga la ruptura de dos ventanas de la basílica de Nuestra Señora de los Ángeles, en Cartago, durante la primera misa de la mañana de este sábado.

Eric Lacayo Rojas, director regional de la Fuerza Pública de Cartago, confirmó a La Nación que recibieron el reporte de un incidente ocurrido durante la eucaristía de las 8 a. m. En apariencia, el sacerdote escuchó un fuerte estruendo en medio de la ceremonia religiosa y, una vez concluida, se detectó que dos ventanas estaban quebradas en el costado sur del templo.

“El padre escucha un estruendo, termina la misa y, cuando van a hacer una revisión, encuentran dos ventanas quebradas al costado sur de la iglesia. Hay una característica de la quebradura que aparenta ser un disparo, pero estamos en proceso de verificarlo”, explicó.

“Las características no concuerdan para un disparo, porque la calle está a desnivel, por esa parte solo transitan las personas que van a la gruta”, agregó.

El jefe policial aseguró a este medio que, hasta el momento, no se han localizado casquillos en el sitio y que, debido a las particularidades del lugar donde se ubican las ventanas dañadas, no existen indicios concluyentes de que el hecho esté relacionado con una balacera.

Por ahora, indicó que las autoridades mantienen el caso bajo investigación activa.