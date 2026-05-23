Sucesos

Investigan ruptura de ventanas en la basílica de Los Ángeles durante la primera misa de este sábado

El suceso ocurrió a las 8 a. m. de este sábado. Aunque inicialmente se sospechó de un disparo, la Fuerza Pública descarta indicios de balacera en el templo por ahora

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Por Arianna Villalobos Solís
20/04/2026 Cartago, Basílica de los Angeles, Conmemoración del Centenario de la Coronación Pontificia de la imagen de Nuestra Señora de los Angeles, Patrona de Costa Rica, 1926 - 2026, entrevista con Pbro Ricardo Cerdas Guntanis, fotografía: Marvin Caravaca.
Un fuerte estruendo interrumpió la misa de 8 a. m. en la basílica de los Ángeles. La Fuerza Pública investiga el daño en dos ventanas del templo. (Marvin Caravaca/Marvin Caravaca)







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Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada en Derecho y en Ciencias de la Comunicación Colectiva, con énfasis en Periodismo, por la Universidad de Costa Rica. También formó parte de la sección de Política y del proyecto Doble Check.

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