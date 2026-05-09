Política

Laura Fernández asiste a misa en la basílica de Los Ángeles un día después de asumir la Presidencia; vea las fotos y videos

La presidenta Laura Fernández participa este sábado en una misa en la basílica de Los Ángeles, en Cartago, junto a miembros de su gabinete, como parte de las actividades oficiales del inicio de su gobierno.

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Por Yucsiany Salazar y Mónica Cerdas Gómez
9 de mayo de 2026. Misa en la Basílica de Los Ángeles en Cartago donde asistieron la presidenta Laura Fernández junto con su gabitene, un día después del traspaso de poderes.
"Laura, Laura", gritaron algunos de los asistentes a la llegada de la mandataria a la Basílica de Los Ángeles. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

Mónica Cerdas Gómez

Mónica Cerdas Gómez

Periodista de Economía. Graduada en Periodismo de la Universidad Latina de Costa Rica. Ganadora del Premio Periodismo Bursátil 2022, de la Bolsa Nacional de Valores. Recibió mención honorífica de excelencia de El Financiero, en 2022.

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