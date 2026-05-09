Laura Fernández asiste a misa en la basílica de Los Ángeles un día después de asumir la Presidencia; vea las fotos y videos

"Laura, Laura", gritaron algunos de los asistentes a la llegada de la mandataria a la Basílica de Los Ángeles.

La presidenta de la República, Laura Fernández, participa la tarde de este sábado 9 de mayo en la Santa Eucaristía celebrada en la basílica Nuestra Señora de los Ángeles, un día después de asumir oficialmente su mandato.

El acto religioso forma parte de las actividades oficiales del inicio de su gobierno, tras la ceremonia de toma de posesión realizada el viernes.

Laura Fernández

Miembros del gabinete de Fernández llegaron a la iglesia a las 3:22 p. m., mientras que la mandataria arribó a las 3:56 p. m. acompañada de su esposo, Jeffrey Umaña.

“Un gusto estar aquí con la virgencita”, expresó el vicepresidente Francisco Gamboa a su llegada, cuando fue recibido con aplausos antes de ingresar al templo.

Unidades del Bomberos afuera de la basílica de Los Ángeles, durante la Santa Eucarístia a la que asistió la presidenta Laura Fernández. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Posteriormente, brindó breves declaraciones a la prensa sobre la petición que hizo a la Virgen de los Ángeles.

“Que la virgencita nos ayude a que las cosas no salgan bien en el gobierno, de esa manera le está ayudando a los costarricenses. Estamos aquí para precisamente ponernos en manos de Dios, pedirle ayuda a la virgencita, a la Negrita y ya habrá tiempo para hablar de todo”, manifestó al ser consultado sobre otros temas.

Misa en la Basílica de Los Ángeles en Cartago donde asistieron la presidenta Laura Fernández junto con su gabitene, un día después del traspaso de poderes. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Sentada junto al padre Miguel Adrián Rivera —quien la recibió a su llegada a la basílica—, la mandataria escuchó las palabras del presidente de la Conferencia Episcopal de Costa Rica, monseñor Javier Román Arias.

“Que el Señor la acompañe y le conceda fortaleza en esta responsabilidad”, expresó el líder religioso.

“Que El Señor La Acompañe Y Le Conceda Fortaleza En Esta Responsabilidad”.

En la misa, a la que asistieron decenas de fieles católicos, también estuvieron presentes la presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez; los diputados Nogui Acosta y José Miguel Villalobos; el embajador de Alemania en Costa Rica, Daniel Kriener; una delegación del Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, entre otros.

Llegada Del Embajador De Alemania

En un afiche compartido con los medios de comunicación dice: “Esta celebración es un momento de fe y reflexión en el que encomiendo a Dios y a la Virgen de los Ángeles, Patrona de Costa Rica, su intercesión por el pueblo costarricense y por mi gestión presidencial en este nuevo gobierno”.