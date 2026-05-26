OIJ descarta disparos contra la basílica de los Ángeles; esto fue lo que ocurrió el fin de semana

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó que la ruptura de dos ventanas de la basílica de Nuestra Señora de los Ángeles, en Cartago, durante la primera misa del sábado, no fue producto de una balacera, sino de un hombre que se acercó y lanzó piedras contra los vitrales al costado sur del templo.
Ahora, la Delegación Regional de Cartago de la Policía Judicial requiere la colaboración de la ciudadanía para identificar a la persona que se aprecia en las cámaras de seguridad, sospechoso del delito de daños.
Luego de romper los vidrios, el hombre huyó del sitio en dirección oeste. Tras varias diligencias de investigación realizadas por agentes del OIJ de Cartago, se descartó que la persona sospechosa realizara detonaciones con arma de fuego contra la fachada de la iglesia, como inicialmente confirmó la propia Policía Judicial el fin de semana.
La persona requerida es de contextura delgada, estatura media y tez blanca. El día de los hechos vestía una camiseta sin mangas de tonalidad oscura, pantalón largo tipo jogger claro, tenis, una gorra oscura y un bolso cruzado tipo cangurera.