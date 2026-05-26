Sucesos

OIJ descarta disparos contra la basílica de los Ángeles; esto fue lo que ocurrió el fin de semana

La Policía Judicial busca a un sospechoso por el presunto delito de daños

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Por Natalia Vargas
en la imagen oficiales a las afueras de la basílica
Agentes del OIJ investigaron el fin de semana la ruptura de los ventanales del costado sur en la basílica de los Ángeles en Cartago. (Suministrada por Keyna Calderón, corresponsal GN/Suministrada por Keyna Calderón, corresponsal GN)







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basílica de los Ángeles
Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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