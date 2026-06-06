Vecina encuentra un feto abandonado frente a su vivienda en Alajuelita

Cuando inspeccionó la bolsa, una vecina de Alajuelita se percató de que parecía tratarse de un feto.

La tarde de este viernes 6 de junio las autoridades del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) atendieron el reporte de un feto abandonado en Alajuelita.

Según el reporte judicial, a eso de las 5 de la tarde del viernes una mujer observó una bolsa negra frente a su vivienda, se trataba de una bolsa de las utilizadas para la basura. El hallazgo le pareció extraño, por lo que se acercó a revisar de qué se trataba.

Cuando inspeccionó la bolsa, esta vecina de Alajuelita se percató de que parecía tratarse de un feto.

De momento se desconoce cuántos meses de gestación podría tener, indicó el OIJ.

El cuerpo fue remitido a la morgue para la respectiva autopsia y comenzar la investigación judicial.

Este tipo de situaciones ya han ocurrido en el pasado. En enero del 2024 apareció un feto en una bolsa de basura en San Carlos.

En noviembre pasado un guarda encontró otro cuerpo en un parqueo en Curridabat. Lo mismo ocurrió en agosto del 2024 en Pérez Zeledón, o en abril del 2024 en Desamparados.

En noviembre pasado fue noticia el policía que rescató a un bebé recién nacido de un basurero en Hatillo.