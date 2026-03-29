Sucesos

Vecina de Purral denuncia que policías violentaron su casa al ingresar por el techo

Hechos ocurrieron el 24 de marzo, oficiales habrían usado gas pimienta.

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Por Christian Montero
Dos adultos y un adolescente fueron capturados mientras intentaban escapar por los techos de las casas en Purral de Goicoechea.
La familia que denunció una presunta incursión ilegal de la Fuerza Pública en su casa, en Purral de Goicoecha, dijo que valora abandonar la zona. Fotografía con fines ilustrativos. (Foto:)







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Policías allanamiento ilegal Purral
Christian Montero

Christian Montero

Licenciado en Comunicación de Mercadeo y bachiller en Periodismo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

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