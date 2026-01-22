Un muerto y dos heridos críticos por ataques armados atendidos en Limón y Alajuela

En Guápiles de Pococí, un hombre fue declarado sin signos de vida tras recibir múltiples impactos por arma de fuego, según el reporte de la Cruz Roja. OIJ asumió inspección de la escena. (Imagen ilustrativa)

La Cruz Roja Costarricense atendió la noche de este miércoles tres emergencias vinculadas con hechos violentos ocurridos en Limón y Alajuela, que dejaron como saldo un hombre fallecido y dos personas trasladadas en condición crítica a centros médicos.

De acuerdo con el reporte de la institución, a las 7:30 p. m. se atendió un caso en Villa del Mar, Limón, donde un hombre adulto presentaba múltiples impactos por arma de fuego.

El paciente fue abordado por una unidad básica y trasladado en condición crítica al Hospital de Limón.

Minutos antes, a las 7:29 p. m., se reportó otro incidente por arma de fuego en Guápiles de Pococí, Limón, en el que un hombre adulto fue encontrado con múltiples impactos y sin signos de vida. La atención fue asumida por una unidad básica.

Además, la Cruz Roja informó que a las 7:05 p. m. atendió una emergencia en San Isidro de Alajuela, donde un hombre adulto sufrió una herida por arma blanca en el tórax.

El paciente fue trasladado en condición crítica al Hospital de Alajuela, con apoyo de una unidad avanzada.

Hasta el momento, la institución no brindó detalles sobre las circunstancias en las que ocurrieron los hechos ni sobre posibles sospechosos.

Las autoridades judiciales deberán determinar el contexto de cada caso y avanzar con las investigaciones correspondientes.