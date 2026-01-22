Sucesos

Un muerto y dos heridos críticos por ataques armados atendidos en Limón y Alajuela

Ataques con arma de fuego y arma blanca fueron atendidos por la Cruz Roja durante la noche de este miércoles

Por Juan Fernando Lara Salas
Allanamientos en Guápiles
En Guápiles de Pococí, un hombre fue declarado sin signos de vida tras recibir múltiples impactos por arma de fuego, según el reporte de la Cruz Roja. OIJ asumió inspección de la escena. (Imagen ilustrativa) (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

