Sicariato en Limón: sujetos dispararon 25 veces contra víctima en Cielo Amarillo

Víctima fue atacada sin mediar palabra por dos hombres en motocicleta; en la escena se recolectaron cerca de 25 indicios balísticos

Por Juan Fernando Lara Salas
Agentes del OIJ inspeccionaron la escena del homicidio en barrio Cielo Amarillo, Limón, donde un hombre de 35 años fue asesinado a balazos la noche de este martes (imagen con fines ilustrativos). (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







