Sicariato en Limón: sujetos dispararon 25 veces contra víctima en Cielo Amarillo

Agentes del OIJ inspeccionaron la escena del homicidio en barrio Cielo Amarillo, Limón, donde un hombre de 35 años fue asesinado a balazos la noche de este martes (imagen con fines ilustrativos).

Un hombre de apellido Montero, de 35 años, falleció la noche de este martes tras ser atacado a balazos en vía pública en barrio Cielo Amarillo, en Limón.

Según información preliminar suministrada por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el hecho ocurrió alrededor de las 7:20 p. m., cuando la víctima se encontraba en la calle y fue abordada por dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta.

Por razones que aún se desconocen, y sin mediar palabra, los atacantes le dispararon en múltiples ocasiones, provocándole la muerte en el sitio.

Agentes judiciales que atendieron la escena recolectaron alrededor de 25 indicios balísticos, lo que da cuenta de la violencia del ataque.

Posteriormente, realizaron el levantamiento del cuerpo, el cual fue remitido a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia.

El caso permanece bajo investigación para determinar el móvil del homicidio, así como para identificar y ubicar a los responsables del crimen.