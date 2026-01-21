Iban a ejecutarlo: Policía rescata a hombre secuestrado tras persecución armada en Sarapiquí

Patrullas policiales cerraron el paso en calle Belén, Horquetas, durante la intervención que culminó con la detención de cinco sospechosos armados.

Un operativo de la Fuerza Pública permitió la madrugada de este miércoles la liberación de un hombre que había sido secuestrado, así como la detención de cinco sospechosos, el decomiso de dos vehículos y armas de fuego, en el distrito de Horquetas de Sarapiquí, provincia de Heredia.

Los hechos ocurrieron en el sector de calle Belén, donde, según información preliminar de fuentes policiales, la víctima —un hombre joven— se encontraba en su casa cuando varios sujetos llegaron a bordo de dos vehículos, lo sacaron por la fuerza y a mano armada, y huyeron rápidamente del lugar.

Gracias a la alerta oportuna de testigos y a la rápida respuesta policial, oficiales de la Fuerza Pública lograron ubicar e interceptar los automotores en los que se desplazaban los sospechosos.

Durante la intervención se produjo un intercambio de disparos, tras el cual los oficiales consiguieron aprehender a los cinco hombres y poner a salvo a la víctima.

De acuerdo con las autoridades, el hombre rescatado aparentemente iba a ser trasladado para ser ejecutado en algún punto del cantón de Sarapiquí, lo que elevó el nivel de riesgo del caso y motivó el despliegue inmediato del operativo.

Durante una revisión superficial, los oficiales lograron observar al menos dos armas de fuego, las cuales quedaron bajo custodia policial como parte de la evidencia inicial.

Las autoridades manejan como hipótesis preliminar que el móvil del secuestro estaría relacionado con un violento asalto ocurrido la noche del domingo en un minisúper ubicado en Finca 11 de Río Frío de Sarapiquí.

En ese hecho, cámaras de seguridad captaron el momento en que uno de los asaltantes golpeó con la cacha de un arma en la cabeza a una cajera, causándole lesiones.

Según las fuentes, la víctima del secuestro sería sospechosa de haber participado en ese asalto, aunque será el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) el encargado de corroborar la información, verificar la participación de los detenidos y determinar la veracidad del móvil que se atribuye al caso.

Los cinco aprehendidos quedaron a disposición del Ministerio Público, mientras continúan las diligencias judiciales para esclarecer los hechos y definir las responsabilidades penales correspondientes.