Empresario retenido luego de asalto en Río Cuarto logró escapar y robo de su vehículo terminó frustrado

La Fuerza Pública recuperó en Sarapiquí el pickup robado y los artículos sustraídos durante el violento asalto ocurrido en una vivienda de Montelirio, en Río Cuarto.

Un violento asalto se registró la noche de este martes en una vivienda en la comunidad de Montelirio, en Río Cuarto de Alajuela, donde un grupo numeroso de delincuentes ingresó al inmueble, amordazó al propietario y sustrajo un vehículo y diversos artículos, los cuales finalmente fueron recuperados por la Fuerza Pública.

El hecho ocurrió alrededor de las 8 p. m., cuando varios sujetos, algunos con pasamontañas y portando armas de fuego, irrumpieron en la finca de un empresario ganadero de apellido Alfaro.

Los asaltantes sometieron a la víctima dentro de la vivienda y cargaron bienes domésticos en el mismo vehículo del afectado, un pickup Toyota Hilux modelo 2024.

Entre los artículos robados se encontraban electrodomésticos de línea blanca y utensilios de cocina, según confirmaron las autoridades.

La víctima permaneció retenida por cerca de dos horas.

Fue alrededor de las 10 p. m. cuando logró soltarse por sus propios medios y pedir ayuda a un vecino, quien dio aviso inmediato al sistema de emergencias 911.

Tras la alerta, la Fuerza Pública desplegó un operativo en la zona.

Aproximadamente a las 10:30 p. m., los sospechosos abandonaron el vehículo con todos los artículos sustraídos en el sector de La Rambla, en Horquetas de Sarapiquí (Heredia).

Gracias a la rápida acción policial, tanto el vehículo como la totalidad de los bienes sustraídos fueron recuperados y puestos a disposición de las autoridades correspondientes.

De momento, no se reportan personas detenidas por este caso.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) asumió la investigación para identificar a los responsables y determinar si el grupo estaría vinculado con otros asaltos similares en la zona norte del país.