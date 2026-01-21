Sucesos

Empresario retenido luego de asalto en Río Cuarto logró escapar y robo de su vehículo terminó frustrado

Violento asalto en Montelirio de Río Cuarto dejó a un ganadero amordazado quien logró escapar, bienes fueron abandonados luego en Sarapiquí

Por Juan Fernando Lara Salas, Édgar Chinchilla, y Reiner Montero
La Fuerza Pública recuperó en Sarapiquí el pickup robado y los artículos sustraídos durante el violento asalto ocurrido en una vivienda de Montelirio, en Río Cuarto.
La Fuerza Pública recuperó en Sarapiquí el pickup robado y los artículos sustraídos durante el violento asalto ocurrido en una vivienda de Montelirio, en Río Cuarto. (Édgar Chichilla/Cortesía)







Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

